Министерство юстиции Узбекистана прокомментировало заявления Гульнары Каримовой о возвращении в Узбекистан части активов, замороженных за границей.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста, в 2019 году от международных структур и граждан поступили сообщения о новых, не охваченных прежними расследованиями, преступлениях Гульнары Каримовой. Это послужило основанием для возбуждения нового уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Следствием установлено, что дочь первого президента Узбекистана руководила преступным сообществом, создав для этого несколько организованных преступных групп (ОПГ), состоящих из числа приближенных ей лиц. Она располагала еще одной ОПГ, действовавшей на промышленных предприятиях республики, предоставлявшей ей долю от преступных доходов, отметили в министерстве.

Кроме этого, по материалам уголовного дела, Гульнара Каримова путем давления и запугивания принуждала граждан и владельцев разных компаний переоформить имущество на подконтрольные ей компании, говорится в сообщении.

В ходе следствия защиту прав и законных интересов Гульнары Каримовой осуществляли семь адвокатов, привлеченных ею и ее близкими родственниками (дочь Каримовой Иман утверждала. что ее мать вынудили отказаться от семерых адвокатов). Кроме того, обеспечено участие адвокатов во всех следственных действиях и возможность свиданий с ней наедине без каких-либо ограничений, утверждает Минюст.

Во время следственных мероприятий не было допущено каких-либо нарушений уголовно-процессуального законодательства Узбекистана, а также ущемления прав подозреваемых и обвиняемых, следует из заявления министерства.

18 марта Ташкентский городской суд по уголовным делам признал Гульнару Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и других преступлений. Решением суда ей назначено наказание в виде 13 лет 4 месяцев лишения свободы. Длительные сроки получили и другие фигуранты уголовного дела.

В рамках ранее рассмотренных уголовных дел, а также последнего уголовного дела сумма нанесенного ущерба составила 3,8 трлн сумов и 165 млн долларов, отмечает Министерство юстиции.

Министерство юстиции напомнило о ведении расследования в отношении дочери первого президента не только в Узбекистане, но и в других странах.

«По этим делам она обвиняется в совершении преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности. Из материалов расследований, ведущихся за рубежом, и официальных источников известно, что со стороны Гульнары Каримовой и причастных к ней людей применялись незаконные коррупционные схемы по отмыванию денег на территории Латвии, Швейцарии, Франции, Швеции, Нидерландов и, возможно, других стран», — говорится в сообщении.

Минюст подчеркивает, что все переговоры и мероприятия по возврату активов ведутся на официальном уровне, в соответствии с законодательством Узбекистана и международным правом.

В частности, Генеральная прокуратура и Министерство юстиции при участии профильных ведомств работают совместно с компетентными органами Швейцарии, Франции, России, Латвии и других стран по возврату «преступно нажитых активов Гульнарой Каримовой на сумму более 1,3 млрд долларов».

«Данные активы не находятся в распоряжении Г. Каримовой (членов ее семьи), так как на них наложен арест компетентными органами иностранных государств. Тем самым, утверждения о том, что Гульнара Каримова лично вернула активы Узбекистану или же о том, что остальные активы могут быть возвращены непосредственно самой Гульнарой Каримовой или другими частными лицами, не имеют под собой юридических оснований и поэтому не соответствует действительности», — резюмировал Минюст.

Ранее Гульнара Каримова написала письмо президенту Шавкату Мирзиёеву, в котором заявила о готовности отказаться от претензий на 686 млн долларов, замороженных в Швейцарии, в обмен на прекращение уголовного преследования.

Она также заявила, что уже сделала это частично, отозвав протесты на сумму 131 млн долларов, которые по решению прокуратуры Швейцарии должны быть возвращены в Узбекистан.