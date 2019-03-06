Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова, 1 июля прошлого года приговоренная к ограничению свободы сроком на пять лет, 5 марта переведена в колонию общего режима. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры страны.

Гульнара Исламовна Каримова (1972 г. р.) 18 декабря 2017 года была осуждена Ташкентским областным судом по уголовным делам к 10 годам лишения свободы. 1 июля 2018 года определением суда наказание было заменено на ограничение свободы на 5 лет «проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству».

Отбывание наказания по выбору самой Гульнары Каримовой было назначено по месту жительства ее дочери Иман. При этом для осужденной был установлен ряд ограничений, «в том числе не покидать жилище, не использовать средства связи и интернет, а также возместить ущерб».

«Осужденной [было] разъяснено, что в случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы, а также невыполнения возложенных на нее судом обязанностей суд может заменить неотбытый срок ограничения свободы иным видом наказания. Однако осужденная Гульнара Каримова в ходе отбытия наказания систематически нарушала установленные судом обязательства», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

«22 ноября 2018 года Гульнара Каримова самовольно покинула местожительство, в связи с чем она была предупреждена о недопустимости нарушения порядка и условий отбывания наказания. Несмотря на предупреждение, Гульнара Каримова, не сделав для себя соответствующих выводов, продолжила злостно нарушать порядок и условия отбывания наказания, в том числе: неоднократно использовала средства связи, включая интернет; активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу», — отмечается в заявлении.

На основании представления Службы пробации при ГУИН МВД Узбекистана, в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания Яшнабадский районный суд по уголовным делам 5 марта принял определение о замене наказания Гульнаре Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством.