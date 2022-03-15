Россия вводит запрет на экспорт белого сахара и сахара-сырца до 31 августа 2022 года, сообщается на сайте правительства РФ.

Кроме того, запрещается поставлять зерновые из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — это Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу и продлится до 30 июня.

Для вывоза сахара и зерна предусмотрен ряд исключений. Поставки этой продукции за пределы России будут возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, снабжения воинских формирований РФ на территории других государств, а также в рамках международных транзитных перевозок.

Ограничительные меры приняты для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений, говорится в сообщении.

После начала вторжения российских войск в Украину в регионах России возник высокий спрос на сахар, из-за чего торговые сети ввели ограничения на продажу товаров в одни руки, пишет «Коммерсант».

В Минпромторге РФ утверждают, что дефицита сахара в России нет, а перебои в поставках возникли из-за посредников, которые «переложили его на склад и ждут, когда у нас сахар поднимется процентов на 50 в цене».

В начале марта правительство Украины приостановило экспорт мяса, гречки, сахара и других продуктов.

Что происходит с импортом сахара в Узбекистане

Сахарные заводы Узбекистана «Хоразм шакар» и «Ангрен шакар» с осени 2017 года практически приостановили работу после девальвации сума, в связи с чем резко вырос импорт из-за рубежа (в 2016—2018 годах объём импорта превысил 1 млрд долларов). Ставки импортных пошлин и акцизов на ввоз сахара и его производных были обнулены, хотя до этого с начала 2000-х годов сохранялась 30-процентная ставка. В 2019 году заводы возобновили работу.

С 1 января 2020 года импортный сахар начали облагать акцизом в 20%, но в апреле из-за пандемии коронавируса правительство обнулило пошлины и акциз на 20 видов товаров, включая сахар.

Летом 2020 года сахарные заводы снова приостановили производство из-за отсутствия сырья. Источник «Газеты.uz» в «Ангрен шакар» тогда сообщил, что отечественным производителям сложно конкурировать с импортным сахаром из-за нулевой ставки таможенной пошлины и акциза при ввозе сахара, тогда как местные предприятия продолжают платить акциз.

Кроме того, сахар, производимый местными предприятиями, с 1 января реализуется на внутреннем рынке исключительно через биржевые торги с обеспечением равного доступа к биржевым торгам для всех категорий покупателей, кроме объёмов не более 10% от общего объёма производства, подлежащих реализации по прямым договорам через собственные торговые сети потребителям, расположенным в труднодоступных и отдалённых регионах.

С 2021 года на ввоз сахара снова установлен акциз в 20%, кроме того, возвращена 20-процентная таможенная пошлина.

В январе-сентябре 2019 года Узбекистан импортировал большую часть сахара (81,3%) из Украины — 66,7 тысячи тонн за 32,7 млн долларов. За этот же период 2020 года главным поставщиком стала Россия (84,4%) — 245,9 тысяч тонн за 99,8 млн долларов.

Как сообщили «Газете.uz» в Государственном комитете по статистике, в 2021 году Узбекистан импортировал 23,9 тысячи тонн белого сахара за 13,4 млн долларов: из России — 5,32 тысячи тонн за 2,93 млн долларов, Алжира — 4,05 тысяч тонн (2,48 млн долларов), Азербайджана — 4,61 тысячи тонн (2,37 млн долларов), Польши — 3,67 тысячи тонн (2,23 млн долларов), из Украины — 3,38 тысячи тонн (1,79 млн долларов), из Казахстана — 1,5 тысячи тонн (820 тысяч долларов).

При этом в 2021 году из Бразилии импортировано 619,7 тысячи тонн сахара-сырца на 319,7 млн долларов.

Как повлияет на Узбекистан ситуация с запретом на экспорт зерновых

Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz»

Что касается зерновых, то Узбекистан завозит большую часть (около 90%) объема этой продукции из Казахстана. В 2020 году узбекская сторона закупила в Казахстане зерновых и продуктов из них (мука, крупы) на 666,1 млн долларов, а в 2021 году объём поставок круп составил 648,3 млн долларов (97,9% от общего объема импорта), а муки — 92,9 млн долларов (97,2%).

Если в 2020 году Узбекистан завез из России 25,6 тысячи тонн пшеницы и меслина на 7,8 млн долларов, то в 2021 году — 7,79 тысячи за 3,5 млн долларов.

Несмотря на то, что Россия ввела запрет на экспорт зерновых только в страны ЕАЭС, это ограничение может косвенно повлиять и на Узбекистан.

Из-за засухи урожай зерна в Казахстане оказался примерно на четверть ниже обычного: фермеры в 2021 намолотили 16 млн тонн зерна (в том числе 12 млн тонн пшеницы), а не 20−22 млн тонн, как в хороший год, пишет Eldala.kz.

На фоне этого осенью прошлого года звучали предложения ограничить экспорт пшеницы из Казахстана либо через пошлины, либо через квоты. Но в итоге поддержку внутреннему рынку страны оказал переток зерна из России, где был получен очень хороший урожай. Приграничным регионам России оказалось выгоднее продавать зерно в Казахстан, поскольку поставки в рамках ЕАЭС не облагаются экспортной пошлиной. В России с июля 2021 года она составляет 97,5 доллара на тонну.

По данным портала, за четыре последних месяца 2021 года из РФ в Казахстан поступило более 1,6 млн тонн зерна, в том числе 1,3 млн тонн пшеницы. Эксперты прогнозировали, что российская пшеница продолжит поступать в Казахстан и за восемь месяцев 2022 года этот объём составит еще 1,4 млн тонн.

Председатель Союза полеводов Казахстана Виктор Асланов заявил, что временный запрет на вывоз зерновых культур в России на агробизнес Казахстана повлияет положительно.

«Потому что свободная торговля — это одно, но у нас еще есть очень свободная торговля. Я имею в виду контрабанду по ввозу пшеницы из Российской Федерации в Казахстан. Поскольку четвертый год завезенная таким путем пшеница удешевляет наше зерно. Казахстанским фермерам, чтобы конкурировать, приходится снижать цены на свой товар. И у нас, получается, уже третий-четвертый год цена на внутреннем рынке формируется с учетом этого фактора, не рыночного, даже, можно сказать, преступного фактора. И теперь, когда объявили о запрете, если он заработает в полную силу, то, естественно, наши цены нормализуются. Они будут расти, но этот рост будет не спекулятивным. Мы просто вернем те позиции, которые теряли последние три года», — сообщил он.

На фоне ограничения экспорта зерновых и роста мировых цен на зерно в Казахстан могут вырасти цены на эту культуры и муку, что, в свою очередь, может привести к удорожанию импорта для Узбекистана.

«Газета.uz» 11 марта обратилась за комментарием в Министерство сельского хозяйства Узбекистана, но ещё не получила ответ.