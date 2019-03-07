Министерство сельского хозяйства России обратилось с просьбой предоставить квоту на ввоз ежегодно 200 тысяч тонн сахара в Узбекистан, сообщили «Газете.uz» в Министерстве сельского хозяйства Узбекистана.

6 марта в Ташкенте прошла встреча совместной рабочей группы по сотрудничеству в сельском хозяйстве между Узбекистаном и Россией.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин сообщил, что за прошлый год Россия поставила в Узбекистан 750 тысяч тонн сахара. В 2019 году поставки прекратились ввиду запуска сахарных заводов в Узбекистане и увеличения поставок из Ирана, Пакистана, Украины и Беларуси.

Российская сторона попросила предоставить квоту на ввозу 200 тысяч тонн сахара «с учетом исторических сложившихся отношений и потенциала дальнейшего сотрудничества».

В Минсельхозе Узбекистана сообщили, что в 2018 году Россия была на первом месте среди поставщиков сахара в республику, Украина — на втором.

С сентября 2017 года ставки импортных пошлин и акцизов на ввоз в страну сахара и его производных были обнулены, хотя прежде 30-процентная ставка сохранялась с начала 2000-х годов.

Сахарные заводы Узбекистана «Хорезм Шакар» и «Ангрен Шакар» с осени 2017 года практически приостановили работу после девальвации сума, в связи с чем резко вырос импорт сахара из-за рубежа. В 2019 году заводы возобновили работу.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, Узбекистан в 2018 году импортировал сахара на 303,9 млн долларов, что в 11,7 раз больше по сравнению с объемом 2017 года.

Другие вопросы

На встрече рабочих групп Россия предложила исключить акцизный сбор на импорт кондитерских изделий в Узбекистан.

РФ также согласилась рассмотреть увеличение числа пропускных пунктов, задействованных в функционировании «зеленого коридора» по поставкам узбекской плодоовощной продукции. В настоящее время их число составляет 11 пунктов.

Стороны также обсудили открытие лабораторий Россельхознадзора на территории Узбекистана, но, по словам Сергея Левина, это является сложным и дорогим процессом, требующим согласования и выделения дополнительных средств в Министерстве финансов РФ.

Более того, с учетом скорого начала сезона поставок скоропортящейся плодоовощной продукции, в качестве лучшей альтернативы замминистра предложил наладить электронный информационный обмен между контролирующими органами двух стран. В частности, российская сторона предложила поручить Россельхознадзору, Узгоскаратину и Госкомветеринарии в оперативном порядке перейти на электронный взаимообмен информацией в системах «Аргус-Фито» и «Меркурий».

Узбекистан предложил отменить карантинный запрет на ввоз узбекской переработанной мясомолочной продукции в РФ, действующий с 2003 года.

Сергей Левин выразил готовность наладить сотрудничество между странами в сфере космического зондирования территорий, а также в инновационных проектах «умная теплица», «умный гектар» и других.

Он также подтвердил, что Россия рассмотрит возможность включения строительства оптово-распределительных центров (ОРЦ) на территории Узбекистана в федеральную программу создания сети ОРЦ. Российская сторона планирует построить такие центры в Казахстане и Кыргызстане на основе государственно-частного партнерства. Один ОРЦ оценивается в 30−40 млн долларов.

Россия была уведомлена о двукратном повышении цен на услуги складов временного хранения узбекских плодоовощей в России. Сергей Левин пообещал заняться этим вопросом по возвращении в Москву.

РФ готова поделиться в Узбекистаном опытом вступления во Всемирную торговую организацию. При этом, по словам замминистра, сельское хозяйство стран, вступающих в ВТО, оказывается под ударом и всегда страдает от вступления больше остальных отраслей экономики.

По данным Министерства экономики и промышленности, товарооборот Узбекистана и РФ в январе-феврале увеличился на 1,7% до 877,4 млн долларов, в том числе узбекский экспорт вырос в 1,7 раза до 301,5 млн долларов, импорт снизился на 16% — до 576 млн долларов.

Торговый оборот между двумя странами по итогам 2018 года увеличился на 21,2% по сравнению с 2017 годом и составил 5,73 млрд долларов. В том числе, объем экспорта из Узбекистана в РФ увеличился на 6,8% до 2,193 млрд долларов, импорта — до 3,537 млрд долларов (+30,6%).