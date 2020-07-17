В Узбекистане два крупнейших сахарных завода «Ангрен шакар» и «Хоразм шакар» приостановили производство из-за отсутствия сырья, сообщили руководители предприятий агентству УзА (до этого УзА написало о закрытии заводов).

В совместном заявлении гендиректора «Ангрен шакар» Рустама Акбарходжаев и гендиректора «Хоразм шакар» Умиджона Комилова отмечается, что в настоящее время проводится профилактическая чистка оборудования, пока не поступит новая партия сырья.

«Ведутся переговоры с зарубежные партнерами для решения вопроса с сырьем. В ближайшие дни оба завода возобновят работу в полную мощность», — говорится в заявлении.

Как сообщили «Газете.uz» в Антимонопольном комитете, в июле два производителя выставили на биржевые торги 12 тысяч тонн сахара. При этом 16 июля «Ангрен шакар» выставил 650 тонн, а «Хоразм шакар» — 350 тонн сахара.

По данным АМК, на складах предприятий хранится свыше 47 тысяч тонн сахара, и поставка продукции покупателям продолжается.

«Остаток продукции на складах предприятий будет выставляться на торги в достаточном объеме до окончания профилактической чистки и ремонта, а затем заводы планируют возобновить работу», — отметили в комитете.

Источник «Газеты.uz» в «Ангрен шакар» сообщил, что предприятие приостановило работу еще в начале июля. Собеседник отметил, что местным производителям сложно конкурировать с импортным сахаром, поскольку с начала апреля были обнулены ставки таможенной пошлины и акциза при ввозе 20 видов товаров, в том числе сахара Местные предприятия продолжают платить акциз, отметил собеседник.

Кроме того, сахар, производимый местными предприятиями, с 1 января реализуется на внутреннем рынке исключительно через биржевые торги с обеспечением равного доступа к биржевым торгам для всех категорий покупателей, кроме объемов не более 10% от общего объема производства, подлежащих реализации по прямым договорам через собственные торговые сети потребителям, расположенным в труднодоступных и отдаленных регионах страны.

«Покупатели к бирже еще не привыкли, а российский импортный сахар продается напрямую — можно наличкой оплатить, можно перечислением. А у нас только через биржу, не можем прямые договора заключать. С начала года наши продажи резко упали. Местный сахар на 100−200 сумов дороже. Кроме того, себестоимость продукции нам обходится дороже. Некоторое время, с начала марта, мы продавали себе в убыток, чтобы удержать рынок», — отметил источник на заводе.

«Ангрен шакар» имеет мощности для выпуска до 1000 тонн сахара в день, но до недавнего времени объем производства составлял 500−600 тонн, а продажи падали до нескольких тонн.