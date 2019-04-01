Узбекистан импортировал сахара на сумму более 1 млрд долларов в 2016—2018 годы, следует из отчета Центрального банка.

По данным ЦБ, объем импорта тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы в 2016 году составил 336 млн долларов, в 2017 году — 330 млн долларов, а в 2018 году — 343 млн долларов.

Сахарные заводы Узбекистана «Хорезм Шакар» и «Ангрен Шакар» с осени 2017 года практически приостановили работу после девальвации сума, в связи с чем резко вырос импорт сахара из-за рубежа. Ставки импортных пошлин и акцизов на ввоз в страну сахара и его производных были обнулены, хотя прежде 30-процентная ставка сохранялась с начала 2000-х годов. В 2019 году заводы возобновили работу.

По итогам 2018 года импорт муки в Узбекистан достиг 120 млн долларов. В 2017 году этот показатель составлял 92 млн долларов, в 2016 — 135 млн долларов.

На закуп пшеницы и маслин из-за границы в 2016 году было направлено 212 млн, в 2017 году — 160 млн, в 2018 году — 256 млн долларов. В то же время страна экспортировала пшеницу и маслины на общую сумму 138 млн долларов в течение трех лет.

Импорт лекарственных средств в Узбекистан за указанный период снизился с 873 млн долларов в 2016 году до 764 млн долларов в 2018 году.