Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 апреля подписал указ «О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии» (есть у «Газеты.uz»).
Документом до 31 декабря устанавливаются нулевые ставки таможенной пошлины и акцизного налога при ввозе 20 категорий товаров.
Перечень товаров с нулевыми ставками
№
Код ТН ВЭД
Наименование товара
|Ставка пошлины (в % от таможенной стоимости товара) до принятия указа
1.
0207
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные
|10
2.
0301−0305
Рыба
|5
3.
0402,
0405,
0407
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ;
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты;
Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные
|15
5
30
4.
0703,
0706,
070700
Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные;
Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные;
Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные
|20
5.
0708,
0713
Бобовые, лущеные или нелущеные, свежие
Бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые
|20
6.
110100,
1104
Мука пшеничная или пшенично-ржаная;
Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые
|10
7.
1512
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое
|5
8.
170199
Сахар белый и прочий
|20
9.
1902
Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки; приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный
|15, но не менее 0,10 долл. США / кг
10.
210210 310 0,
2102103900
Дрожжи пекарные
|20, но не менее 0,50 долл. США/кг
11.
3005
Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии
|30
12.
3306
Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи
|20
13.
3401,
3402
Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло;
Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные вещества, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401)
|20, но не менее 0,50 долл. США / кг
14.
340600000 0
Свечи, тонкие восковые свечки и аналогичные изделия
|15
15.
3605000000
Спички, кроме пиротехнических изделий товарной позиции 3604
|15, но не менее 0,20 долл. США/кг
16.
4015110000,
4015190000
Перчатки, рукавицы и митенки из вулканизованной резины
|10
17.
480300,
4818
Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, крепированные или некрепированные, гофрированные или негофрированные, тисненые или нетисненые, перфорированные или неперфорированные, с окрашенной или неокрашенной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или листах;
Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки, простыни и аналогичные изделия хозяйственно-бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения, предметы одежды и принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон
|10
20
18.
5603
Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные
|5
19.
9019200000
Аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура
|5
20.
961900
Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала
|10, но не менее 0,50 долл. США/кг
Совету по тарифному и нетарифному регулированию совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли, Министерством экономического развития и сокращения бедности в двухнедельный срок поручено внести предложения по дальнейшему совершенствованию внешнеэкономической деятельности, обратив особое внимание на снижение стоимости ввозимого сырья, материалов, аксессуаров и комплектующих, используемых малым бизнесом для производства продукции.
Эркин Рустамов
Красавчик