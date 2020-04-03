Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 апреля подписал указ «О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии» (есть у «Газеты.uz»).

Документом до 31 декабря устанавливаются нулевые ставки таможенной пошлины и акцизного налога при ввозе 20 категорий товаров.

Перечень товаров с нулевыми ставками

Код ТН ВЭД

Наименование товара

Ставка пошлины (в % от таможенной стоимости товара) до принятия указа

1.

0207

Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные

10

2.

0301−0305

Рыба

5

3.

0402,


0405,


0407

Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ;

Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты;

Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные

15


5


30

4.

0703,



0706,


070700

Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные;

Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные;

Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные

20


5.

0708,


0713

Бобовые, лущеные или нелущеные, свежие
или охлажденные;

Бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые

20

6.

110100,


1104

Мука пшеничная или пшенично-ржаная;


Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые

10

7.

1512

Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое
и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава

5

8.

170199

Сахар белый и прочий

20

9.

1902

Макаронные изделия, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке, с начинкой (из мяса или прочих продуктов) или без начинки; приготовленные другим способом или неприготовленные, такие как спагетти, макароны, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони; кускус, приготовленный или неприготовленный

15, но не менее 0,10 долл. США / кг

10.

210210 310 0,

2102103900

Дрожжи пекарные

20, но не менее 0,50 долл. США/кг

11.

3005

Вата, марля, бинты и аналогичные изделия (например, перевязочный материал, лейкопластыри, припарки), пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи, предназначенные для использования в медицине, хирургии, стоматологии
или ветеринарии

30

12.

3306

Средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов; нити, используемые для очистки межзубных промежутков (зубной шелк), в индивидуальной упаковке для розничной продажи

20

13.

3401,



3402

Мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно-активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло;

Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные вещества, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401)

20, но не менее 0,50 долл. США / кг

14.

340600000 0

Свечи, тонкие восковые свечки и аналогичные изделия

15

15.

3605000000

Спички, кроме пиротехнических изделий товарной позиции 3604

15, но не менее 0,20 долл. США/кг

16.

4015110000,

4015190000

Перчатки, рукавицы и митенки из вулканизованной резины

10

17.

480300,






4818

Бумажные туалетные салфетки или салфетки для лица, полотенца и другие виды бумаги хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, крепированные или некрепированные, гофрированные или негофрированные, тисненые или нетисненые, перфорированные или неперфорированные, с окрашенной или неокрашенной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или листах;

Бумага туалетная и аналогичная бумага, целлюлозная вата или полотно из целлюлозных волокон хозяйственно-бытового или санитарно-гигиенического назначения, в рулонах шириной не более 36 см или разрезанные по размеру или форме; носовые платки, косметические салфетки, полотенца, скатерти, салфетки, простыни и аналогичные изделия хозяйственно-бытового, санитарно-гигиенического или медицинского назначения, предметы одежды и принадлежности к одежде, из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон

10







20

18.

5603

Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные

5

19.

9019200000

Аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура

5

20.

961900

Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала

10, но не менее 0,50 долл. США/кг

Совету по тарифному и нетарифному регулированию совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли, Министерством экономического развития и сокращения бедности в двухнедельный срок поручено внести предложения по дальнейшему совершенствованию внешнеэкономической деятельности, обратив особое внимание на снижение стоимости ввозимого сырья, материалов, аксессуаров и комплектующих, используемых малым бизнесом для производства продукции.

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