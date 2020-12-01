Министерство финансов Узбекистана предложил ввести акциз в 20% на ввоз сахара с 1 января 2021 года, следует из проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой политики на 2021 год» (PDF).

В список подакцизных товаров планируется включить «сахар белый без вкусо-ароматических или красящих добавок» (код ТН ВЭД 1701 99). При этом, ввоз сахара-сырца на территорию Узбекистана не облагается акцизным налогом, отметили в Минфине.

Сахарные заводы Узбекистана «Хорезм Шакар» и «Ангрен Шакар» с осени 2017 года практически приостановили работу после девальвации сума, в связи с чем резко вырос импорт сахара из-за рубежа (в 2016—2018 годах объем импорта превысил $1 млрд). Ставки импортных пошлин и акцизов на ввоз в страну сахара и его производных были обнулены, хотя прежде 30-процентная ставка сохранялась с начала 2000-х годов. В 2019 году заводы возобновили работу.

С 1 января 2020 года импортный сахар начали облагать акцизом в 20%, но в апреле из-за пандемии коронавируса правительство обнулило пошлины и акциз на 20 видов товаров, включая сахар.

Летом сахарные заводы «Ангрен шакар» и «Хоразм шакар» снова приостановили производство из-за отсутствия сырья. Источник «Газеты.uz» в «Ангрен шакар» сообщал, что отечественным производителям сложно конкурировать с импортным сахаром из-за нулевой ставки таможенной пошлины и акциза при ввозе сахара, когда как местные предприятия продолжают платить акциз.

Кроме того, сахар, производимый местными предприятиями, с 1 января реализуется на внутреннем рынке исключительно через биржевые торги с обеспечением равного доступа к биржевым торгам для всех категорий покупателей, кроме объемов не более 10% от общего объема производства, подлежащих реализации по прямым договорам через собственные торговые сети потребителям, расположенным в труднодоступных и отдаленных регионах страны.

Позже сообщалось, что на заводах начались массовые сокращения, ожидалось, что без работы могли остаться около 2000 человек. В Министерства занятости и трудовых отношений частично опровергли эту информацию и заявили, что уволенные сотрудники ушли по собственному желанию.

8 ноября «Хоразм шакар» возобновил работу.

Откуда Узбекистан импортирует сахар и по какой цене





Источник: Госкомстат. Нажмите для увеличения

Как сообщили «Газете.uz» в Государственном комитете по статистике, импорт сахара в Узбекистан за январь-сентябрь месяцев вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 82 тысяч тонн ($38,4 млн) до 291,1 тысячи тонн ($119,2 млн). Стоимость импортного сахара снизилась с 47 до 41 цента за кг, при этом в Узбекистане сахар за девять месяцев подорожал на 23%. Центральный банк отмечал, что основная часть роста пришлась на сентябрь-октябрь. Проблемы с поставками на внутреннем рынке называются одним из основных факторов подорожания сахарной продукции.

Вдвое сократилась и география поставок: если раньше сахар завозили из 16 стран, то уже сейчас из 8. Сменился и лидер по экспорту сахарной продукции: если Узбекистан в январе-сентябре 2019 года импортировал 66,7 тысяч тонн сахара из Украины (81% в доле импорта), то в этом году Россия увеличила экспорт в 117 раз — с 2090 тонн до 245,9 тысяч тонн, заняв 84,4% импорта. Напомним, что в начале марта 2019 года Министерство сельского хозяйства России просило предоставить квоту на поставки ежегодно 200 тысяч тонн сахара в Узбекистан.

В ноябре бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод отмечал, что проблема на сахарных заводах Узбекистана скрыта в системе таможенного и акцизного регулирования.

«Узбекистан в силу природно-климатических причин не может производить сахарное тростниковое и свекловичное сырьё», — отметил Леонид Холод. Он предположил, что в случае, когда производимая готовая продукция дороже в Узбекистане, чем завозимая, при том, что предприятие и энергоэффективное, и современное и технологически эффективное, проблема может быть скрыта в хозяйственных условиях.

По мнению эксперта, заводы не могут уменьшать объемы производства, так как это снизит эффективность, соответственно сахар будет только дорожать.

«Ценность заводов как раз в их загрузке. В принципе, они должны выпускать сравнительно дешевую продукцию, даже из привезенного сырца. Что касается технологии, то она перенастраивается», — объяснил Леонид Холод.

Узбекистан также увеличил поставки из Беларуси — с 256 тонн до 37,7 тысяч тонн.