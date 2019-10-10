Президент Узбекистана 8 октября подписал постановление «О мерах по повышению эффективности деятельности товарно-сырьевых бирж и дальнейшему совершенствованию механизмов биржевой торговли».

Согласно принятому документу, для развития биржевой деятельности и формирования рыночных механизмов ценообразования на высоколиквидную и монопольную продукцию необходимо расширение перечня товаров, реализуемых через биржевые торги и внедрение новых инструментов торговли, обеспечивающих динамичность биржевых торгов.

В соответствии с постановлением, с 1 января 2020 года часть высоколиквидной и монопольной продукции, производимой юридическими лицами с долей государства в уставном фонде 50% и более, или юридическими лицами, в уставном фонде которых 50% и более принадлежит юридическому лицу с госдолей 50% и более — организации с долей государства, реализуется на экспорт исключительно через биржевые торги по квотам, устанавливаемым Министерством инвестиций и внешней торговли.

Технические масла, комбикорма, хозяйственное мыло, нефтяной растворитель, нефтяной парафин и медный купорос будут продаваться на внутреннем рынке предприятиями-монополистами и организациями с долей государства на основе рыночных принципов исключительно через биржевые торги с обеспечением равного доступа к биржевым торгам для всех категорий покупателей.

Сахар, производимый местными предприятиями, будут реализовывать на внутреннем рынке на основе рыночных принципов исключительно через биржевые торги с обеспечением равного доступа к биржевым торгам для всех категорий покупателей, за исключением объемов не более 10% от общего объема производства, подлежащих реализации по прямым договорам через собственные торговые сети потребителям, расположенным в труднодоступных и отдаленных регионах республики.

Печное топливо, топочный мазут, сжиженный газ и нефтяной битум будут продавать исключительно через биржевые торги с обеспечением равного доступа к биржевым торгам для всех категорий покупателей, за исключением объемов, подлежащих реализации по прямым договорам специальным потребителям.

Реализуемая на внутреннем рынке по прямым договорам высоколиквидная и монопольная продукция, подлежащая выставлению на биржевые торги, в обязательном порядке будет ставиться на учет продавцами на товарно-сырьевой бирже. Сведения размещаются на сайте биржи в течение трех дней с момента заключения договора и после исполнения обязательств.

Импортные сделки на товарно-сырьевых биржах могут заключаться по соглашению сторон в иностранной валюте. Информация по заключенным контрактам вносится в Единую информационную электронную систему валютных операций товарно-сырьевыми биржами.

Министерству экономики и промышленности совместно с Министерством финансов и Антимонопольным комитетом до 1 ноября 2019 года поручено разработать проект решение правительства о порядке реализации высоколиквидной и монопольной продукции на биржевых торгах товарно-сырьевых бирж, в том числе путем заключения сделок купли-продажи биржевых товаров с условием их поставки с отсрочкой на срок более 1 месяца.

Постановлением отменяются требования и условия о наличии на бирже не менее 100 реализованных брокерских мест и соблюдении квалификационных требований к руководителям товарно-сырьевых бирж при осуществлении биржевой деятельности.

Антимонопольному комитету предоставлено право принимать по согласованию с Кабмином решения об обязательном выставлении предприятиями-монополистами высоколиквидных и монопольных видов продукции на биржевые торги, а также давать указания товарно-сырьевым биржам по пересмотру максимального объема одного лота выставляемой торги высоколиквидной и монопольной продукции. Данные меры предусмотрены для недопущения ограничения круга участников биржевых торгов.

Перечень видов продукции, сырья и материалов, реализуемых через биржевые торги, от 1 января 2018 года в соответствии с постановлением дополнен 11 наименованиями продукции.