Компания Uzauto Motors могла не выплатить утилизационный сбор и сбор за приобретение новых авто на 10,7 трлн сумов (около 993,5 млн долларов США по курсу ЦБ на 22 февраля). Об этом написал финансист Отабек Бакиров. Депутат Расул Кушербаев также пытался получить информацию об этом, но ему вновь предоставили «секретный» документ для личного ознакомления.

С 1 августа 2020 года в Узбекистане был введён утилизационный сбор на импортируемые и производимые в стране автомобили. Отабек Бакиров отметил, что за 1,5 года ни в информации о госбюджете, ни в информации налоговых и финансовых органов не раскрывалась сумма сборов, взимаемых за утилизацию.





По его расчётам, Uzauto Motors должен был выплатить утилизационный сбор в размере около 2,5 трлн сумов за август-декабрь 2020 года и не менее 5,3 трлн сумов за 2021 год. Это касается только автомобилей, произведенных в Узбекистане (Spark, Nexia, Gentra и другие), без учёта сборов за импортируемые авто (Malibu, Tracker, Traverse, Trailblazer, Equinox и Tahoe).

Финансист указал, что ни правительство, ни Министерство финансов, ни Государственный налоговый комитет не предоставили информацию о взимаемых сборах, хотя объём утилизационных сборов является пятым по величине платежом в бюджет. Uzauto Motors также не сообщало о выплате утилизационного сбора.

«Кроме того, если в прогнозе на 2021 год доля уплачиваемых монополистом налогов в общих доходах бюджета составляла около 1,5%, или 2,5 трлн сумов, то утилизационный сбор только за 2021 год составляет не менее 5,3 трлн сумов. Вы можете почувствовать разницу», — заявил он.

По его мнению, «вводимые различные налоги и сборы не работают для „любимчиков“ государства, таких как Uzauto Motors, но применяются к другим». «То есть даже в этом случае для Uzauto Motors создаются неправомерные преференции, а для остальных происходят действия, которые ломают конкуренцию», — считает он.

С 1 октября 2019 года был введён сбор в 3% на покупку новых автомобилей отечественного производства, который должны были уплачивать производители. Эта плата действовала до 31 декабря 2021 года.

Счётная палата сообщала, что Uzauto Motors за девять месяцев 2020 года не выплатила 582,6 млрд сумов и предлагала пересмотреть льготу по уплату сбора для автопроизводителя. Депутаты задавали вопросы министру финансов Тимуру Ишметову и вице-премьеру Джамшиду Кучкарову, но они не предоставили информацию о выплаченных средствах.

При этом комиссия в размере 3% была включена в стоимость автомобилей.

«Поэтому, если Uzauto Motors завтра будет стремиться поднять цены на автомобили, узбекистанская общественность, СМИ и избранные депутаты должны поставить перед монополистом жёсткое требование. Сначала они должны заплатить сбор в 3% (не менее 3 трлн сумов), который не перечислялся в бюджет в течение 27 месяцев, а затем вернуть в бюджет суммы утилизационного сбора (7,8 трлн сумов), если не смогут доказать оплату. Потом можно будет обсуждать всё остальное», — заявил Отабек Бакиров.

«Конфиденциально»

Депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев сообщил, что в ноябре 2021 года обращался в Минфин, ГНК и ГТК с запросом о том, какая сумма утилизационного сбора взыскана, кому и сколько выделено из поступивших средств и какая часть направлена в сферу экологии.

Со ссылкой на данные Таможенного комитета парламентарий сообщил, что за январь-октябрь 2021 года было взыскано 524,7 млрд сумов за импорт 6848 автомобилей, хотя, по данным Госкомстата, за этот период завезено 21159 легковых машин.

«Другой информации нет. Однако Минфин, который должен был предоставить основную информацию, снова прислал конфиденциальный ответ. Я не стал с ним знакомиться. Так что вопрос компании, живущей на предоплату людей, об уплате утилизационного сбора в экологических целях пока остаётся закрытым», — заявил он.

Расул Кушербаев, комментируя слухи о предстоящем повышении цен, также заявил, что будет справедливо, если компания уплатит сборы на 10,8 трлн сумов.

Комментарий ГНК

По запросу «Газеты.uz» ГНК предоставил информацию об уплаченной сумме утилизационного сбора пятью местными автопроизводителями, но только за период с июня 2021 года, когда ответственными за сбор были определены этот комитет и ГТК.

В июне-декабря 2021 года компании выплатили 2,14 трлн сумов, а в январе-феврале 2022 года — 1,8 трлн сумов, всего — 3,32 трлн сумов.

В комитете отказались предоставлять информацию в разрезе компаний.

По данным источника «Газеты.uz» в сфере, большую часть суммы выплатила Uzauto Motors — 1,95 трлн (90%) и 1,13 трлн сумов (96,4%) соответственно (всего — 3,08 трлн сумов). В списке также Самаркандский автомобильный завод (Samauto), Uz Truck and Bus Motors, Uzauto Trailer и Krantas.

Название компании

Общая сумма сбора

Из них:

июнь-декабрь 2021

январь-февраль 2022



3 324 339 575 000

2 144 403 625 000

1 179 935 950 000

Uzauto Motors

3 089 493 300 000

1 951 070 700 000

1 138 422 600 000

Samauto

151 038 300 000

117 680 850 000

33 357 450 000

Uz Truck and Bus Motors

48 271 275 000

48 121 275 000

150 000 000

Uzauto Trailer

32 610 800 000

25 110 800 000

7 500 000 000

Krantas

2 925 900 000

2 420 000 000

505 900 000



В Министерстве финансов и Uzauto Motors «Газете.uz» не удалось получить комментарий.

Другие льготы

Согласно бюджетному посланию, из госбюджета на 2021 год было предусмотрено выделение 100 млрд сумов на покрытие утилизационных расходов при экспорте автомобилей. Больше 90% экспорта автомобилей Uzauto Motors приходится на Казахстан (остальная часть — на Россию, Украину и другие страны). То есть сбор за автомобили, которые покупают казахстанцы, россияне и украинцы, уплачивают налогоплательщики Узбекистана, отметил Отабек Бакиров.

На эти цели в 2022 году также планируется направить 100 млрд сумов.

«Газета.uz» ранее писала, что за шесть месяцев 2021 года автопроизводители Узбекистана получили льготы и преференции по таможенным пошлинам, НДС и акцизу на 2,57 трлн сумов (240,9 млн долларов). Большая часть льгот пришлась на Uzauto Motors — 1,9 трлн сумов (177,6 млн долларов), в том числе по таможенным пошлинам — 1,64 трлн сумов, НДС — 255,6 млрд сумов и акцизному налогу — 356,7 млн сумов.