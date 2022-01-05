Сбор за приобретение и (или) временный ввоз на территорию Узбекистана новых и бывших в эксплуатации автомобилей отменён. Это предусмотрено законом о государственном бюджете на 2022 год.

До этого сборы для легковых авто составляли от 6% до 11% от минимальной зарплаты за каждую лошадиную силу в зависимости от срока эксплуатации, для мотоциклов (включая мопеды) и велосипедов — от 5 до 10%, для других авто — от 9% до 16% МРЗП.

Покупатели новых автомобилей (кроме произведённых в Узбекистане) платили сбор в 3% от цены приобретения вне зависимости от мощности мотора.

Изначально планировалось снизить размер сбора до 1% от цены приобретения, но Счётная палата предупредила, что решение может вызвать недовольство населения и привести к излишней волоките, поскольку водителям будет необходимо носить с собой документы, подтверждающие цену приобретения авто. В итоге было решено полностью отменить сбор.

При этом вводится сбор за въезд в Узбекистан и транзит по его территории грузовых автомобилей стран-членов Европейского союза в размере 150 долларов, а также для грузовиков из Афганистана — 50 долларов.





Отметим, что законопроектом планировалось установить государственную пошлину за нотариальное удостоверение договора купли-продажи автомобилей вне зависимости от мощности и даты изготовления транспортного средства в 3-кратном размере базовой расчётной величины (810 тысяч сумов). Это предложение пока не принято. Сейчас пошлина варьируется от 2 БРВ (540 тысяч сумов) до 10 БРВ (2,7 млн сумов).