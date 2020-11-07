Информация о льготах UzAuto Motors и Джизакского автомобильного завода (на его базе выпускаются автомобили Volkswagen) при импорте автомобилей и утилизационном сборе оказалась секретной, сообщили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, члены фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев и Дониёр Ганиев.

Группа депутатов — Расул Кушербаев, Дониёр Ганиев, Бекмирза Эшмурзаев — направили запрос на имя председателя Государственного таможенного комитета и министра финансов касательно освобождения АО UzAuto Motors и ООО «Джизакский автомобильный завод» от пошлин при импорте автомобилей и утилизационного сбора.

«Мы направили парламентский запрос, чтобы они (ГТК и Минфин — ред,) предоставили подробную информацию о решении правительства или предоставлении преференциальных прав, а также выразили свое мнение об улучшении конкурентной среды на автомобильном рынке страны, снижении импортных пошлин на автомобили для защиты интересов потребителей», — заявил Расул Кушербаев.

5 ноября ГТК направил ответ, но «секретном виде».

«Ответ нам на руки не дали, потому что ответ был в форме секретного документа… Представляете: ответы на наши открытые запросы по вопросам, представляющим общественный, общественный интерес, не связанным с безопасностью государства и общества, являются конфиденциальными. Точка зрения председателя комитета также конфиденциальна, и мы не можем ее использовать. Не знаешь, плакать или смеяться», — сказал депутат.

Он попросил, чтобы в будущем депутатов не обвиняли в раскрытии каких-либо «страшных секретов» и «дискредитации» компаний, поскольку долг депутатов быть открытыми и открыто обсуждать вопросы, представляющие общественный интерес.

«С этой точки зрения, даже если нам было позволено взять документ на руки для ознакомления, а потом ходить молча, мы отказались знакомиться с секретным ответом. В связи с чем, можно считать, что мы не получили ответа на свой запрос», — добавил Расул Кушербаев.

Дониёр Ганиев подтвердил слова своего коллеги: ответ, присланный Государственным таможенным комитетом на депутатский запрос, является конфиденциальным, то есть предназначен только для ознакомления и не может быть передан общественности или использован.

«Конфиденциальность информации, даже без ознакомления с документом, еще раз подтвердила наши подозрения о том, что АО „УзАвто Моторс“ и ООО „Джизакский автомобильный завод“ предоставляют льготы на миллиарды сумов на импортные автомобили», — сказал депутат.

«Я не юрист. Наверное, поэтому не знаю требований к конфиденциальным документам и информации. Но не считается ли обычно конфиденциальной информация, необходимая для сохранения независимости, безопасности, обороноспособности, внутренней безопасности и порядка или о лицах, которых находятся под защитой государства? Почему привилегии, предоставленные коммерческой организации, должны оставаться конфиденциальными и не разглашаться общественности? Из-за этой конфиденциальной информации судебная тяжба между АК „УзАвто Моторс“ и Антимонопольным комитетом проходила в закрытом режиме? К сожалению, вопросов много, ответов нет» — отметил Дониёр Ганиев.

На запрос «Газеты.uz» в ГТК также сообщили, что «финансовые операции определенной компании являются коммерческой тайной», по этой причине было рекомендовано обратиться в UzAuto Motors.

Напомним, полный цикл производства легких коммерческих автомобилей Volkswagen в Узбекистане начнется с 2022 года. До этого модели Volkswagen и Škoda будут импортироваться в готовом виде для изучения спроса на рынке.

С конца декабря 2019 года UzAuto Motors также импортирует автомобили Tahoe, Traverse, Trailblazer и Equinox в готовом виде. До этого, в октябре прошлого года, была отменена льгота на импорт дорогих иномарок.

Чистая прибыль UzAuto Motors за 2019 год оценили в 2,65 трлн сумов ($256,3 млн по курсу ЦБ на 16 октября).