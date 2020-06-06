Постановлением правительства Узбекистана от 2 июня вводится утилизационный сбор с транспортных средств, сообщило Министерство юстиции.
Новый порядок, который распространяется на отдельные виды и категории колесных транспортных средств, самоходных машин и прицепов к ним, вступает в силу с 1 августа.
Утилизационный сбор уплачивают физические и юридические лица, оформляющие транспортные средства в таможенном режиме «выпуск для свободного обращения» (импорт), или производящие (собирающие) транспортные средства для продажи на территории Узбекистана.
От уплаты утилизационного сбора освобождены:
- транспортные средства дипломатических представительств или консульских учреждений, международных организаций, а также их сотрудников, имеющих дипломатический статус и не являющихся гражданами Узбекистана, и членов их семей;
- транспортные средства категорий L и М1, с даты выпуска которых прошло 30 и более лет, а также категорий М2, М3 и N, не предназначенные для коммерческих перевозок пассажиров и грузов, с даты выпуска которых прошло 50 и более лет, с оригинальными либо восстановленными двигателем и кузовом;
- транспортные средства, временно ввозимые на территорию Узбекистана.
Ставки утилизационного сбора, в зависимости от категории ТС, года выпуска и объема двигателя, составляют от 30 базовых расчетных величин для новых легковых автомобилей (в том числе электрокаров) до 1410 БРВ для крупнотоннажных грузовиков (БРВ = 223 тысячи сумов).
Напомним, с 1 августа отменяется акцизный налог на ввоз легковых автомобилей, тракторов и других транспортных средств.
Ставки сбора
Справка:
- L — мототранспортные средства;
- M1 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие кроме места водителя не более 8 мест для сидения;
- М2 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие кроме места водителя более 8 мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 т;
- М3 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие кроме места водителя более 8 мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 т;
- N — транспортные средства, используемые для перевозки грузов, грузовые автомобили и их шасси.
Эмиль Тохтахунов
Шило на мыло…
Миша Турениязов
Да да. Че так мало и скромненько то? Давайте лучше тысячами брв начисляйте сразу. Че мелочитесь то?
Профессор Преображенский
Ах вот почему акциз отменили. Я уж подумал, что здравый смысл всё-таки есть в нашей стране. А нет его! ))) GM непотопляем.
Kos !
Смешно. Убрать одно и ободрать с другого. Кто в Узбекистане утилизирует транспорт?
Во благо народа. Молодцы. Так держать.
Bahodir Jumaev
Поменяли шило на мыло. По моему теперь сдерут больше денег, чем раньше.
Cash Tayler
Просто издевательство над народом товарищи законодатели!
В бочке мёда (отмена акциза) ложка дёгтя (утилизационный сбор).
Да, все сделали как обычно.