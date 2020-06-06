Постановлением правительства Узбекистана от 2 июня вводится утилизационный сбор с транспортных средств, сообщило Министерство юстиции.

Новый порядок, который распространяется на отдельные виды и категории колесных транспортных средств, самоходных машин и прицепов к ним, вступает в силу с 1 августа.

Утилизационный сбор уплачивают физические и юридические лица, оформляющие транспортные средства в таможенном режиме «выпуск для свободного обращения» (импорт), или производящие (собирающие) транспортные средства для продажи на территории Узбекистана.

От уплаты утилизационного сбора освобождены:

транспортные средства дипломатических представительств или консульских учреждений, международных организаций, а также их сотрудников, имеющих дипломатический статус и не являющихся гражданами Узбекистана, и членов их семей;

транспортные средства категорий L и М1, с даты выпуска которых прошло 30 и более лет, а также категорий М2, М3 и N, не предназначенные для коммерческих перевозок пассажиров и грузов, с даты выпуска которых прошло 50 и более лет, с оригинальными либо восстановленными двигателем и кузовом;

транспортные средства, временно ввозимые на территорию Узбекистана.

Ставки утилизационного сбора, в зависимости от категории ТС, года выпуска и объема двигателя, составляют от 30 базовых расчетных величин для новых легковых автомобилей (в том числе электрокаров) до 1410 БРВ для крупнотоннажных грузовиков (БРВ = 223 тысячи сумов).

Напомним, с 1 августа отменяется акцизный налог на ввоз легковых автомобилей, тракторов и других транспортных средств.

Ставки сбора





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