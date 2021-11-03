За девять месяцев 2021 года Узбекистан экспортировал автомобилей на 242,5 млн долларов, следует из данных Госкомстата.

В январе-сентябре на зарубежные рынки был поставлен 25171 автомобиль, что в 2,2 раза (14036) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Большая часть машин по-прежнему отправляется в Казахстан — на эту страну пришлось 95,9% экспорта UzAuto Motors (за первое полугодие было 93,7%). Следом идут Украина (448), Россия (320), Афганистан (128) и другие.

По данным Spot.uz, автомобили Chevrolet удерживают первые места по популярности на казахстанском авторынке с марта. В стране за новыми машинами выстраиваются очереди, из-за чего, по сообщениям UzAuto, цены на автомобили в Казахстане на 1000 долларов выше, чем в Узбекистане.

Как сообщалось ранее, за первые восемь месяцев года UzAuto Motors произвела 130,4 тысячи автомобилей, а в августе — 5534, в том числе 350 Cobalt, 177 Nexia, 2 Lacetti и ни одного Spark. В сентябре выпуск Lacetti восстановился, но объёмы производства остаются на низком уровне. Компания связывает это с острым дефицитом полупроводников, который наблюдается по всему миру.