Счётная палата Узбекистана подготовила заключение к проекту закона о государственном бюджете на 2021 год, в котором исследуется соответствие проекта госбюджета и государственных целевых фондов, а также основных направлений налоговой и бюджетной политики приоритетам, определенным в Стратегии действий на 2017−2021 годы и решениям и поручениям президента.

В заключении отмечается, что с 1 октября 2019 года сбор за приобретение новых автотранспортных средств отечественного производства в 3% уплачивается автопроизводителями в Республиканский дорожный фонд.

Однако производители автомобилей в системе «Узавтосаноат» (включает в себя UzAuto Motors, SamAuto, UZ Truck and Bus Motors) в 2020 году не уплачивали этот сбор, говорится в отчете. Компания UzAuto Motors за январь-сентябрь не выплатила 582,6 млрд сумов. Данные по другим автопроизводителям не приводятся.

Учитывая вышеизложенное, Счетная палата считает целесообразным пересмотреть льготу по уплате сбора для автопроизводителей в структуре «Узавтосаноат», говорится в заключении.

Как ранее сообщала «Газета.uz», в 2020 году UzAuto Motors увеличила выпуск всех моделей автомобилей, чистая выручка компании на конец третьего квартала выросла на 14,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Себестоимость реализованной продукции при этом выросла на 26%, а чистая прибыль составила более 1,17 трлн сумов, что почти в два раза (на 94%) меньше показателя аналогичного периода прошлого года (2,28 трлн сумов). Как объяснили в компании, с 1 октября 2019 года автопроизводитель лишился льгот по налоговым выплатам, включая НДС, что и привело к уменьшению прибыли.

Депутаты направляли запрос в Государственный таможенный комитет и Министерство финансов о льготах UzAuto Motors и Джизакского автомобильного завода при импорте автомобилей и утилизационном сборе. Предоставленные ГТК данные оказались конфиденциальными, то есть только для ознакомления и без возможности раскрытия для общественности.