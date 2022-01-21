Мирабадский суд по уголовным делам Ташкента 21 января вынес приговор в отношении блогера Миразиза Базарова, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Председательствующий судья Сардорбек Садыков признал Миразиза Базарова виновным по пункту «г» части 3 статьи 139 Уголовного кодекса Узбекистана (клевета из корыстных или иных низменных побуждений) и приговорил к максимальному наказанию по этой статье — ограничению свободы на три года.

Ограничение свободы состоит в установлении судом в отношении осужденного полного запрета на покидание жилища под тем или иным предлогом, или ограничения на выход из жилища в определенное время суток.

«Газета.uz» ранее сообщала, что потерпевшими по делу являются известные блогеры Аброр Абдуазимов (Аброр Мухтор Алий, также является религиозным деятелем), Шухрат Мусаев и Жахонгир Салимов (AbuSolih Fox), а также Дмитрий Расулов.

В первый день судебного процесса 20 января журналисты не смогли попасть на заседание из-за ранее не анонсированного требования о наличии ПЦР-теста. Кроме того, суд запретил съёмку и освещение процесса в СМИ, хотя заседание было заявлено как открытое.

На следующий день администрация суда пустило в здание журналистов двух изданий, предварительно сфотографировав ПЦР-тесты и удостоверения журналистов, пишет Hook.Report. При этом в зал суда не пускали с сертификатом о вакцинации. Как сообщили медработники, они принимают только «свежие» отрицательные ПЦР-тесты.

Дело Миразиза Базарова

Миразиз Базаров поздно вечером 28 марта прошлого года был сильно избит у своего дома, получив травмы и переломы. В этот день он призывал собраться в центре столицы любителей аниме и K-pop. Тогда же здесь прошла несанкционированная акция протеста против активистов ЛГБТ и были избиты парень и девушка, которых группа мужчин приняла за сторонников ЛГБТ.

После выписки блогера из больницы, 29 апреля, примерно в 23:15 Мирабадский суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему было предъявлено обвинение в клевете из корыстных или иных низменных побуждений. ГУВД столицы сообщало, что с 1 по 20 апреля в правоохранительные органы поступило 28 заявлений от граждан, а также коллективное заявление от преподавательского состава школы №110 Мирабадского района с требованием принять законные меры в отношении Миразиза Базарова.

В своем Telegram-канале Миразиз Базаров отмечал, что трое блогеров — Аброр Абдуазимов, Шухрат Мусаев и Абусалих Салимов — «натравливали» на него своих подписчиков. Он также утверждал, что один из этих блогеров опубликовал его точный адрес «с призывом убить его».