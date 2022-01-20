Мирабадский суд по уголовным делам Ташкента 20 января начал рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Миразиза Базарова, который обвиняется по пункту «г» части 3 статьи 139 Уголовного кодекса Узбекистана (клевета из корыстных или иных низменных побуждений).

«Газета.uz» ранее сообщала, что потерпевшими по делу являются известные блогеры Аброр Абдуазимов (Аброр Мухтор Алий, также является религиозным деятелем), Шухрат Мусаев и Абусалих Салимов (AbuSolih Fox), а также Дмитрий Расулов.

Начало открытого процесса было запланировано на 11:00. Но, по данным Sarpa, спустя 40 минут после назначенного времени представительница суда объявила, что в здание не пустят журналистов без наличия ПЦР-теста. Никто из представителей прессы не был заранее предупреждён о таком требовании. При этом ранее паспорта журналистов зарегистрировали на проходной для входа в здание.

Официальный Telegram-канал судов Ташкента сообщил, что «в связи с пандемией СOVID-19 было определено, что в заседании могут участвовать представители СМИ и блогеры, имеющие ПЦР-тест». На процесс, согласно сообщению, были допущены близкие родственники Миразиза Базарова, представители посольства Германии в Узбекистане и «другие лица, имеющие ПЦР-тест».

Суд проходит под председательством судьи Сардорбека Садыкова. Государственным обвинителем выступает старший помощник прокурора Мирабадского района А. Дадажанов, защитником подсудимого — адвокат Сергей Майоров.

Перед началом суда потерпевшие подали ходатайство о запрете на использование аудио-, видео- и фотосъёмки во время судебного процесса. Судья удовлетворил это ходатайство. Сардорбек Садыков также заявил сторонам и другим участникам заседания, что «без разрешения суда освещение судебного процесса в СМИ запрещается».

В беседе с «Газетой.uz» адвокат Сергей Майоров подтвердил, что судья запретил съёмку заседания, а также «публикаций, комментариев, освещение хода судебного процесса».

«Он это объяснил тем, чтобы избежать давления на суд таким образом», — отметил он.

Защитник утверждает, что при нарушении этого требования на следующем заседании судья может не допустить других участников и продолжить рассмотрение дела только с участием сторон.

Сергей Майоров также заявил, что не встречал в своей практики запрета на участие в судебном процессе без наличия ПЦР-теста.

«Насколько я знаю, такого требования никто не регламентировал. Вообще вся страна в таком подвешенном состоянии. У нас все эти вопросы, ограничения решаются на уровне специальной комиссии. Насколько я знаю, о таком решении комиссии, что пребывание на судебном заседании допускается только при наличии ПЦР-теста, по крайней мере, у меня информации нет», — сказал он.

Один из потерпевших Аброр Мухтор Алий заявил, что «в целом не является сторонником недопущения журналистов на судебный процесс», но считает это решением правильным с учётом наличия журналистских организаций, пропагандирующих гомосексуализм.

Следующее заседание суда назначено на 21 января.