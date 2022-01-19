Мирабадский суд по уголовным делам Ташкента начнёт рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Миразиза Базарова 20 января в 11:00. Об этом свидетельствуют данные на портале интерактивных услуг Верховного суда Узбекистана.

Открытый судебный процесс пройдёт под председательством судьи Сардорбека Садыкова.

Миразиз Базаров проходит по делу обвиняемым по пункту «г» части 3 статьи 139 Уголовного кодекса (клевета из корыстных или иных низменных побуждений, наказывается штрафом от 300 до 500 базовых расчетных величин или обязательными общественными работами от 360 до 400 часов либо ограничением свободы от 1 года до 3 лет).

Потерпевшими указаны Шухрат Зайир угли Мусаев, Аброржон Мухторалиевич Абдуазимов, Дмитрий Абдукаримович Расулов и Жахонгир Захиджанович Салимов.

Миразиз Базаров поздно вечером 28 марта прошлого года был сильно избит у своего дома, получив травмы и переломы. В этот день он призывал собраться в центре столицы любителей аниме и K-pop. Тогда же здесь прошла несанкционированная акция протеста против активистов ЛГБТ и были избиты парень и девушка, которых группа мужчин приняла за сторонников ЛГБТ.

После выписки блогера из больницы, 29 апреля, примерно в 23:15 Мирабадский районный суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему было предъявлено обвинение в «клевете из корыстных или иных низменных побуждений». ГУВД столицы сообщало, что с 1 по 20 апреля в правоохранительные органы поступило 28 заявлений от граждан, а также коллективное заявление от преподавательского состава школы №110 Мирабадского района с требованием принять законные меры в отношении Миразиза Базарова.

Адвокат Сергей Майоров сообщал, что Миразизу Базарову предъявили дополнительное обвинение «по трём блогерам». Сам Миразиз Базаров в своем Telegram-канале отмечал трёх блогеров — Аброра Абдуазимова (Аброр Мухтор Алий, является религиозным деятелем), Шухрата Мусаева и Абусалиха Салимова (AbuSolih Fox), которые, по его мнению, «натравливали» на него своих подписчиков. Он также утверждал, что один из этих блогеров опубликовал его точный адрес «с призывом убить его». По его словам, обращения в правоохранительные органы об угрозах были проигнорированы.