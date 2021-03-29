Министерство внутренних дел опубликовало видеозапись, в которой изложило свою официальную позицию по поводу произошедших в воскресенье, 28 марта, беспорядков в центре Ташкента.

Напомним, у сквера Амира Темура были задержаны 12 участников акции, выступившие против молодых людей, посчитав их активистами ЛГБТ. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

«В последнее время активист социальных сетей гражданин Бозоров Миразиз неоднократно стал призывать людей с нетрадиционной ориентацией на различные массовые выступления у мечети Хаст Имом и сквера Амира Темура в городе Ташкенте, — говорится в видео МВД. — Бозоров и ранее неоднократно демонстрировал свое развратное поведение, сознательное пренебрежение правилами поведения в обществе, распространяя через соцсети унизительные и противоречащие национальной культуре выходки».

«В результате 28 марта группа граждан, посчитавшая его призывы оскорблением своего достоинства, собралась на сквере Амира Темура, чтобы высказать свое мнение и гражданскую позицию по данному факту. В результате данной группой лиц были совершены беспорядки, общественная безопасность была поставлена под угрозу. Жесткими мерами, принятыми правоохранительными органами, беспорядки были прекращены. Лица, совершившие правонарушение, — задержаны», — подчеркивается в заявлении.

Далее в видеозаписи следуют выступления нескольких человек, чьи лица скрыты. Из их слов понятно, что они были участниками несанкционированной акции.

«Не обращайте внимание на этого человека, оказывается, нельзя верить таким провокациям. Вот мы поверили, обманулись, увидели, что это за тип. Нужно действовать с умом».

«Это провокация, я это осознал, нельзя верить всему, что видишь, все надо перепроверять».

«Сотрудники органов внутренних дел объяснили нам, что мы серьезно ошибались, впредь для нас это будет уроком».

«Нам многое здесь объяснили, наше незнание законов привело к таким последствиям, мы поступили как несмышленные, поддались эмоциям».

«Мы рады, что беспорядки предотвращены, народ спокоен, сотрудники органов внутренних дел правы, всегда нужно действовать в рамках закона».

«Я скажу знакомым, если еще кто-то будет пытаться провоцировать на собрания, на поездки в какое-то место: не торопитесь, не верьте провокациям. Такими делами должны заниматься соответствующие органы. Советуйтесь, они подскажут, что нельзя делать».

«Если кто-то собирает людей, не будьте глупцами, сначала узнайте правомерность мероприятия. Оказывается, есть законная ответственность за гомосексуализм. Если будут такие призывы, не ходите, я сам стал свидетелем, они только провоцируют нас, сами не появляются».

«Наши действия были противозаконны, за такие деяния есть законное наказание, не поддавайтесь провокациям из интернет-источников».

Далее в видео МВД говорится:

«Следует отметить, что и ранее Бозоров прямые недовольства пользователей соцсетей воспринимал как личную обиду, пытался привлечь внимание представителей зарубежных стран и международных организаций за якобы оказываемое давление на лиц с нетрадиционной ориентацией в Узбекистане. Действуя под эгидой деструктивных внешних сил, а также различных международных неправительственных организаций, этот человек, несмотря на то, что гомосексуализм и подобные пороки запрещены законодательством Узбекистана, пытался его пропагандировать и создавать условия для протеста и нетерпимости среди граждан».

По мнению МВД, «данные действия создали предпосылки к тому, что чрезмерно эмоциональные граждане и лица с низкой правовой грамотностью в обход законодательства самостоятельно хотели решить проблему, тем самым нарушая общественный порядок».

Далее в видео снова приводятся слова неизвестных граждан — возможно, участников несанкционированного митинга или их родственников:

«Нельзя вмешиваться, есть уполномоченные, которые принимают меры, давайте предоставим это им».

«Мой брат послушался неизвестных, поступил неправильно. Призываю родителей к бдительности. Молодежь, не гонитесь за тем, что не знаете, не верьте различной информации, призываю быть бдительными».

«С детьми нужно быть пожестче, некоторые родители не смотрят за своими детьми. Это глупость, из-за глупости они попадают в такие истории».

«Продумывайте все свои действия, узнайте досконально, потом принимайте решение, я прошу вас. Это приводит к тяжким последствиям, даже может привести к кровопролитию. Мы можем стать зачинщиками беспорядков, навязываемых извне».

Правоохранительные органы продолжают следствие, отмечается в сообщении. В понедельник, 29 марта, ГУВД Ташкента сообщило, что накануне поздно вечером неизвестные избили Миразиза Базарова, у него зафиксированы травмы и переломы.

Отметим, что Кодекс об административной ответственности содержит ряд статей относительно несанкционированных массовых мероприятий: статья 200−1 (Нарушение правил проведения массовых мероприятий), статья 201 (Нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций), статья 202 (Создание условий для проведения несанкционированных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций).

По некоторым из них в 2017 году были осуждены общественные активистки, собиравшие подписи с требованием наказать виновных в гибели студента медицинского колледжа.