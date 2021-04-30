Блогер Миразиз Базаров, избитый в Ташкенте в конце марта в день акции протеста против активистов ЛГБТ, помещён под домашний арест в рамках нового уголовного дела, в котором он является подозреваемым. Об этом «Газете.uz»" сообщил его адвокат Сергей Майоров.

По словам защитника, уголовное дело возбуждено по пункту «г» части 3 статьи 139 Уголовного кодекса (клевета из корыстных или иных низменных побуждений / наказывается штрафом от 300 до 500 базовых расчетных величин или обязательными общественными работами от 360 до 400 часов либо ограничением свободы от 1 года до 3 лет).

Как рассказал адвокат, Миразиз Базаров был выписан из больницы днём 29 апреля и сразу же доставлен в ГУВД Ташкента. По решению суда, который завершился в тот день в 23:15, блогер отправлен под домашний арест. «Арестовали. Домашний арест. Он уже дома. Ему запретили общаться с кем бы то ни было», — сказал Сергей Майоров.

Адвокат указал, что его подзащитному должны предъявить обвинение в течение 10 дней.

Заявление ГУВД Ташкента

ГУВД столицы в пятницу опубликовало заявление, в котором говорится, что с 1 по 20 апреля поступило 28 заявлений от граждан, а также коллективное заявление от преподавательского состава школы №110 Мирабадского района с требованием принять законные меры в отношении Базарова Миразиза.

В заявлениях говорится, что в своих видеороликах в интернете блогер «оскорбляет граждан и их родных, обвиняет в пособничестве террористическим организациям, своими клеветническими высказываниями, высмеиванием национальных традиций задевает чувство собственного достоинства женщин, а также сеет межнациональную рознь».

В ГУВД отметили, что «в коллективном заявлении преподаватели школы просят принять законные меры к Базарову Миразизу, распространившему на медиаплатформах в сети интернет сведения, в которых в нелицеприятной форме отзывался о профессиональных и личностных качествах учителей данной школы, что расценивается заявителями как сведения, порочащие их честь и достоинство».

По данным заявлениям проведена доследственная проверка, в ходе которой была назначена соответствующая комплексная экспертиза, заявили в ГУВД.

По результатам доследственной проверки установлено, что в действиях Миразиза Базарова усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй 139 часть 3 пункт «г» (клевета, то есть распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений, совершенная после применения административного взыскания за такие же действия, из корыстных или иных низменных побуждений) Уголовного кодекса. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Скриншот одного из роликов Миразиза Базарова. Источник: «Дежурный по Узбекистану».

Как отмечает Telegram-канал «Дежурный по Узбекистану», поводом для разбирательств стало один из роликов Миразиза Базарова, который был размёщен в октябре прошлого года в социальной сети TikTok.

Фоторобот напавшего

ГУВД опубликовало фоторобот (составлен со слов потерпевшего) подозреваемого, который причастен к избиению Миразиза Базарова, и попросило граждан оказать содействие в установлении его личности.

«Если вы располагаете информацией о данном человеке, просим сообщить по телефонам +998712819075, +998712334946 или на 102. Конфиденциальность гарантируется. Заранее благодарим за помощь следствию», — отметили в управлении.

Миразиз Базаров был избит поздно вечером 28 марта у своего дома, у него были зафиксированы травмы и переломы. В этот день он призывал собраться в центре столицы любителей аниме и K-pop. Тогда же здесь прошла акция протеста против активистов ЛГБТ. Несколько десятков мужчин прошли по проезжей части, выкрикивая «Аллаху акбар!» ГУВД Ташкента сообщило о задержании 12 человек и возбуждении уголовного дела по пункту «ба» части 2 статьи 277 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное группой лиц).

Мирзазиз Базаров в больнице, 29 марта 2021 года. Фото: Agnieszka Pikulicka / Twitter.

29 марта МВД Узбекистана опубликовало видео, в котором охарактеризовало Миразиза Базарова как провокатора, а также привело фрагменты беседы с участниками несогласованной акции против ЛГБТ на сквере Амира Темура. Происшествие, по мнению МВД, было вызвано тем, что «чрезмерно эмоциональные граждане и лица с низкой правовой грамотностью в обход законодательства самостоятельно хотели решить проблему».

Позже ГУВД столицы подтвердило, что в ходе протестов были избиты парень и девушка, которых группа мужчин приняла за сторонников ЛГБТ.

Ранее Миразиз Базаров сообщал, что в интернете публиковались призывы к травле и расправе над ним, а также его персональные данные.

Представительство ООН в Узбекистане призывало правоохранительные органы провести «беспристрастное расследование тревожных событий».