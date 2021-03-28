28 марта примерно в 15.00 в центре Ташкента прошла акция протеста против активистов ЛГБТ. Видеозаписи произошедшего появились в социальных сетях. На них видно, как несколько десятков мужчин идут прямо по проезжей части перед Дворцом форумов и выкрикивают «Аллаху акбар!»

Вечером ГУВД столицы сообщило о задержании 12 человек и возбуждении Мирабадским УКД ОВД уголовного дела по признакам части 2 статьи 277 «Хулиганство» Уголовного кодекса Узбекистана.

ГУВД сообщает, что 3−4 гражданина пытались избить парня по имени Т. С. и девушку по имени Б. Р., которых они посчитали активистами ЛГБТ.

«К этим гражданам присоединилось ещё 20−25 лиц, которые сознательно нарушили правила поведения в обществе и совершили хулиганские действия», — говорится в сообщении. На видеозаписях видно, что участников акции было больше.

Сотрудники ГУВД и Национальной гвардии, несшие службу в районе, вмешались и защитили двух молодых людей, не допустив нанесения их телесных повреждений, отмечается в сообщении.

«Благодаря совместным действиям сотрудников правоохранительных органов было предотвращено расширение конфликта и не допущены более тяжёлые последствия», — сообщает ГУВД.

Задержаны были зачинщики конфликта и его активные участники. Сейчас ведутся следственные действия. ГУВД подчёркивает, что «в данном конфликте не было разногласий религиозного характера».

Реакция Алишера Кадирова

Спустя несколько часов после инцидента лидер партии «Миллий тикланиш» и вице-спикер Законодательной палаты Алишер Кадиров опубликовал пост в Telegram, в котором заявил о необходимости ужесточения статьи 120 Уголовного кодекса («Бесакалбазлык (мужеложство)»).

«В Ташкенте наблюдаются попытки проведения провокационного митинга гомосексуалистов. Группа людей, выступившая для выражения несогласия, поддавшись на эту провокацию, задержана для проведения расследования», — написал депутат.

«Речь идёт не о простом митинге. Это удар, наносимый понемногу, но с большими целями, по ценностям нации и фундаментальным основам общества», — считает он.

«Данная ситуация явно показала необходимость дальнейшего усиления статьи 120 Уголовного кодекса», — отметил Алишер Кадиров.

«Статья должна запретить пропаганду гомосексуализма, идей ЛГБТ в любой форме. Конечно, наказание очень мягкое. Санкции этой статьи должны предусматривать принудительное лечение, лишение свободы, отмену гражданства страны, до высылки из страны», — написал глава партии.

«Если народ Узбекистана не хочет жить в одном государстве с такими, как вы, очень естественная ситуация отразить это в законе», — отметил он.

«У людей без достоинства, как и у террористов, не бывает нации! МЫ ВАС ОТВЕРГАЕМ! Мы сделаем всё, чтобы Узбекистан был страной, где такие как вы не смогут жить», — написал вице-спикер нижней палаты парламента.

Ранее депутат от УзЛиДеП Расул Кушербаев в ответ на призывы международных организаций отменить статью 120 УК заявлял, что день легализация однополых отношений станет «днём нашей смерти».