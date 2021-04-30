Адвокат блогера Миразиза Базарова Сергей Майоров подал апелляцию на решение суда о домашнем аресте его подзащитного. Об этом «Газете.uz» сообщил Сергей Майоров.

«Газета.uz» писала, что Миразиз Базаров после выписки из больницы 29 апреля был доставлен в ГУВД Ташкента. Позже он получил статус подозреваемого в уголовном деле, возбуждённом по пункту «г» части 3 статьи 139 Уголовного кодекса (клевета из корыстных или иных низменных побуждений). Поводом стало коллективное заявление учителей школы №110. Блогер помещён под домашний арест.

Сергей Майоров внёс в Ташкентский суд по уголовным делам частную апелляционную жалобу на определение Мирабадского районного суда по уголовным делам об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Адвокат считает избранием домашнего ареста в отношении его подзащитного «незаконным и необоснованным судебным актом, который подлежит отмене».

В жалобе отмечается, что, согласно ходатайству заместителя прокурора Ташкента от 29 апреля, Миразиз Базаров подозревается в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание максимум три года лишения свободы.

«Статья 242 Уголовно-процессуального кодекса предписывает суду, что мера пресечения в виде заключения под стражу, а значит, и мера пресечения в виде домашнего ареста, может быть избрана в отношение лица, совершившего умышленное преступление, наказание за которое превышает три года лишения свободы. То есть, к Миразизу Базарову не может быть применена мера пресечения как в виде заключения под стражу, так и в виде домашнего ареста», — отмечает защитник.

По его словам, ни один из случаев, по которым избирается мера пресечения в виде заключения под сражу за преступления с наказанием не более трёх лет лишения свободы, не относится к Миразизу Базарову.

Сергей Майоров отмечает, что суд сослался на статью 242−1 УПК, в которой указано, что домашний арест применяется к подозреваемому при наличии оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, при условии, что заключение под стражу признано нецелесообразным с учетом возраста, состояния здоровья, семейного положения и других обстоятельств.

«Суд своей мотивировкой перевернул всё „с ног на голову“: законодатель определил, что домашний арест вместо заключения под стражу применяется как гуманная мера, при наличии определенных обстоятельств. Суд же, наоборот, факт наличия у Миразиза Базарова паспорта гражданина РФ использовал для того, чтобы мотивировать своё решение о домашнем аресте. Фактически суд привёл основание, когда применение домашнего ареста вместо заключения под стражу недопустимо», — заявил он.

Адвокат также сообщил, что «паспорт изъят у Миразиза Базарова и незаконно находится в ГУВД».

Сергей Майоров отмечает, что в материалах, представленных прокурором для применения к Базарову домашнего ареста, «нет документов, подтверждающих событие, из-за которого было возбуждено уголовное дело». По его словам, нет заявлений лиц, пострадавших из-за клеветы, нет протоколов допросов, подтверждающих наличие конкретных физических лиц (ФИО), пострадавших от клеветы Базарова.

Он также ставит под сомнение квалификацию уголовного дела по пункту «г» части 3 стать 139 УК, поскольку «в представленных суду материалах нет ни одного документа, из которого следует, что Миразиз Базаров оклеветал кого-нибудь из корыстных или иных низменных побуждений».

«Суд указал, что он лишает Миразиза Базарова свободы (в виде домашнего ареста) в связи с тем, что имеется угроза в адрес Миразиза Базарова и в целях обеспечения безопасности его жизни и здоровья. Это прямое нарушение судом УПК и Пакта о политических и гражданских правах», — заявил адвокат.

Сергей Майоров отметил, что домашний арест — это мера пресечения, направленная на то, чтобы ограничить подозреваемого в воспрепятствовании преступной деятельности и не дать ему избежать ответственности"

«Суд же применил меру пресечения, чтобы сохранить жизнь Миразизу Базарову. Такого основания для домашнего ареста нет ни в УПК, ни в Пакте о политических и гражданских правах», — подчеркнул он.

Адвокат добавил, что суд мотивировал своё решение тем, что Базаров имеет паспорт гражданина РФ, значит, может скрыться от следствия и суда, а также может воспрепятствовать установлению истины по делу.

«Но эта мотивировка применима лишь в случае, если избирается мера пресечения в виде заключения под стражу. Либо это является основанием для того, чтобы не применять домашний арест», — отметил он.

По мнению Сергея Майоров, суд также нарушил статью 239 УПК, в которой указано, что в отношении подозреваемого может быть избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, если подозреваемый задержан.

«Но Миразиз Базаров не был задержан. Это был дополнительный повод у суда, чтобы отказать прокурору в его ходатайстве о применении к Миразизу Базарову домашнего ареста», — отметил адвокат.

В пятницу ГУВД Ташкента опубликовало фоторобот (составлен со слов потерпевшего) подозреваемого, который может быть причастен к избиению Миразиза Базарова, и попросило граждан оказать содействие в установлении его личности.