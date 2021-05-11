Ташкентскому блогеру Миразизу Базарову, который с 29 апреля находится под домашним арестом, предъявлено обвинение в «клевете из корыстных или иных низменных побуждений», сообщил «Газете.uz» его адвокат Сергей Майоров.

Ранее «Газета.uz» со ссылкой на ГУВД столицы сообщала, что с 1 по 20 апреля в правоохранительные органы поступило 28 заявлений от граждан, а также коллективное заявление от преподавательского состава школы №110 Мирабадского района с требованием принять законные меры в отношении Базарова Миразиза.

В заявлении ведомства говорилось, что в своих видеороликах в интернете блогер «оскорбляет граждан и их родных, обвиняет в пособничестве террористическим организациям, своими клеветническими высказываниями, высмеиванием национальных традиций задевает чувство собственного достоинства женщин, а также сеет межнациональную рознь».

Адвокат Сергей Майоров сообщил, что Миразизу Базарову предъявили дополнительное обвинение «по трём блогерам».

«Первоначально вышло постановление от 28 апреля, где говорилось, что он подозревается в совершении клеветы. Статус у него был подозреваемый. Там только упоминались учителя 110-й школы. В течение 10 дней по закону ему должны предъявить обвинение, если избрана мера пресечения, а у него была избрана. Поэтому 8 мая ему предъявили обвинение и в части этих учителей 110-й школы, и в части клеветы этих трёх блогеров… причём это те самые, которые начали травлю», — заявил защитник.

Сам Миразиз Базаров в своем Telegram-канале отмечал трёх блогеров — Аброра Абдуазимова (Аброр Мухтор Алий), Шухрата Мусаева и Абусалиха Салимова (AbuSolih Fox), которые, по его мнению, «натравливали» на него своих подписчиков. Он также утверждал, что один из указанных блогеров опубликовал его точный адрес «с призывом убить его». По его словам, обращения в правоохранительные органы об угрозах были проигнорированы.

Поздно вечером 28 марта блогер был избит у своего дома, у него были зафиксированы травмы и переломы. В этот день он призывал собраться в центре столицы любителей аниме и K-pop. Тогда же здесь прошла несанкционированная акция протеста против активистов ЛГБТ. ГУВД Ташкента сообщило о задержании 12 человек и возбуждении уголовного дела по пункту «ба» части 2 статьи 277 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное группой лиц). Позже ГУВД столицы подтвердило, что в ходе протестов были избиты парень и девушка, которых группа мужчин приняла за сторонников ЛГБТ.

После выписки блогера из больницы, 29 апреля, примерно в 23:15 Мирабадский районный суд избрал для Миразиза Базарова меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат Сергей Майоров подавал апелляционную жалобу на решение суда, но она не была удовлетворена.

В пятницу ГУВД Ташкента ранее опубликовало фоторобот (составлен со слов потерпевшего) подозреваемого, который может быть причастен к избиению Миразиза Базарова, и попросило граждан оказать содействие в установлении его личности.