Правительство Узбекистана поручило хокимияту Ташкента совместно с Министерством строительства до конца 2022 года разработать и внести на утверждение генеральный план столицы. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 19 ноября «О мерах по комплексному развитию населенных пунктов, переведённых из Ташкентской области в Ташкент, в 2021—2024 годах и дальнейшему улучшению сферы коммунального обслуживания» (ПКМ №702).

В этот же срок должны быть разработаны проекты детальной планировки территорий, передаваемых из Ташкентской области в Ташкент. Изменение границ столицы и области было одобрено Сенатом в августе. Ташкенту перешло 7853,3 га территории Ташкентской области, области — 171,3 га территории столицы.

Согласно постановлению, хокимият совместно с соответствующими министерствами, ведомствами и проектными институтами также должен определить последовательность реализации и разработать проектно-сметную документацию проектов строительства и ремонта систем питьевого водоснабжения, природного газа, электроэнергии и автомобильных дорог в 2021—2024 годах на основе генплана.

Кроме того, администрации города и Минстрою поручено определить и выделить свободные земельные участки или постройки в удобных для населения местах для строительства государственных дошкольных образовательных учреждений, школ, учреждений здравоохранения, культуры и спорта.

Срок подготовки генплана откладывался несколько раз

Летом 2012 года сообщалось об обсуждении технико-экономического обоснования генплана Ташкента и его пригородной зоны, рассчитанного до 2030 года.

В указе президента от августа 2018 года говорилось, что отсутствие генерального плана столицы «приводит к неупорядоченному строительству, не позволяет определять дальнейшее расширение деятельности субъектов предпринимательства, а также сдерживает опережающее социально-экономическое развитие» города. Хокиму города поручалось до 1 октября 2018 года провести международный конкурс на разработку проекта концепции генерального плана и самого генплана.

В феврале 2019 года бывший первый заместитель хокима столицы по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Даврон Хидоятов (ныне — хоким Чирчика) сообщал, что концепция генплана Ташкента будет подготовлена в формате 3D до конца апреля того года. Он отмечал, что над её созданием работают компании из Китая, Турции и Великобритании. Позже сроки сдвинулись — документ, к разработке которого была привлечена турецкая компания, планировалось представить в 2020 году.

Бывший первый заместитель министра строительства Шерзод Хидоятов (ныне — министр жилищно-коммунального обслуживания) в декабре 2020 года заявил, что разработку генплана Ташкента планируется завершить и представить его населению к концу 2022 года. Этот срок совпадает со сроком, утверждённым правительством.

Указом президента от ноября 2020 года определено, что к 2025 году все города и четверть городских поселков Узбекистана должны быть охвачены генеральными планами. При этом проектные документы должны утверждаться с учетом результатов общественного обсуждения.