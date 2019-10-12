Генеральный план Ташкента планируется представить общественности в 2020 году, сообщил на 23-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана первый заместитель хокима столицы по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Даврон Хидоятов.

Сенатор Зайниддин Низамходжаев отметил, что из-за отсутствия генплана Ташкента население не осведомлено о предстоящих сносах и рубке деревьев, что вызывает недовольство жителей города.

Даврон Хидоятов заявил, что генеральный план Ташкента был разработан в 2013 году, но не был утвержден. Проектный документ, над которым работает турецкая компания, планируется представить в 2020 году.

«Во время изучения [генплана 2013 года] в прошлом году стало ясно, что он не соответствует сегодняшнему дню. По этой причине в этом году с привлечением турецкой компании разработали концепцию генплана, утвердили и показали руководителю. Сегодня ведется работа по генплану, это не та работа, которая делается за день. В некоторых городах, например, в Москве и Казани, на [создание генплана] ушло 5−8 лет. Нужно рассмотреть все вопросы, не только проблемы экологии. В 2020 году, согласно графику, думаю, мы примем генплан, представим его общественности и руководителю», — сказал Даврон Хидоятов.

Ранее первый замхокима сообщал, что концепция генплана Ташкента будет подготовлена в формате 3D до конца апреля 2019 года. Отмечалось, что над ее созданием работают компании из Китая, Турции и Великобритании.

В июне архитектурная компания из Великобритании Benoy представила видение мастер-плана Нового Ташкента, который планируется построить на противоположной стороне реки Чирчик на площади более 20 тысяч га.