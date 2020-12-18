Генеральный план Ташкента планируется принять в 2023 году. Об этом в пятницу на полях Ташкентского молодежного форума «Газете.uz» сообщил первый заместитель министра строительства Шерзод Хидоятов.

По его словам, для разработки генплана столицы в настоящее время ведутся переговоры с проектными организациями со всего мира.

«Мы рассмотрим лучшие и современные проектные институты из Эстонии, Турции, Европы, Америка, в особенности, в сфере урбанистики и с точки зрения создания удобств для населения. Вместе с ними подготовимся к конкурсу. Для создания проекта мы разработали требования, на их основе ведется подготовка к конкурсу. Самое главное в этом конкурсе — к концу 2022 года завершить создание генерального плана и представить его населению. После представления населению он будет внесен для принятия. В 2023 году планируется принять генплан Ташкента», — сообщил он.

Первый замглавы Минстроя сообщил, что конкурс будет открытым. В нем ожидается участие около 30 компаний.

«Конкурс будет нелегким, потому что не все могут разработать генплан. Мы должны конкретно изучить [генплан], компании, которые разработали генпланы в других странах, какие удобства они создали для населения, а затем начинать совместную работу», — указал Шерзод Хидоятов.

Ранее первый заместитель хокима столицы по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Даврон Хидоятов сообщал, что концепция генплана Ташкента будет подготовлена в формате 3D до конца апреля 2019 года. Отмечалось, что над ее созданием работают компании из Китая, Турции и Великобритании. Но сроки сдвинулись — проектный документ столицы, над которым работает турецкая компания, планировалось представить в 2020 году.

Первый замминистра строительства отметил, что иностранные компании ранее дали свои предложения. Выяснилось, что для создания генплана необходим большой массив данных, включая «трафик всех дорог, движение автомобилей, их скопление, определить, где нужны мосты». Для этого дорабатывается Транспортная концепция Ташкента, разработанной хокимиятом города в сотрудничестве с турецкой компанией Kalyon.

«Эти данные нам очень важны для разработки генплана с учетом роста населения и экономики. Когда эти компании поставили перед нами эти вопросы, мы сдвинули даты, потому что мы должны изучить все системы. После изучения эти данные будут загружены, что позволит создать настоящий и качественный генплан», — указал он.

Указом президента Узбекистана определено, что к 2025 году все города и четверть городских поселков Узбекистана должны быть охвачены генеральными планами. При этом проектные документы должны утверждаться с учетом результатов общественного обсуждения.