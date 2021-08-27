На 18-м пленарном заседании верхней палаты Олий Мажлиса принято постановление Сената об изменении границ Зангиатинского, Юкоричирчикского, Уртачирчикского и Кибрайского районов Ташкентской области и Сергелийского, Бектемирского, Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов Ташкента, сообщила пресс-служба Сената.

Из Зангиатинского района Ташкентской области 1827,1 га (из них 424,2 га сельхозземель) земель передаются в состав Сергелийского района Ташкента;

Из Юкоричирчикского района Ташкентской области 490 га (из них 154,2 га сельхозземель) передаются в состав Бектемирского района Ташкента;

Из Уртачирчикского района Ташкентской области 1134,2 га (из них 578,2 га сельхозземель) передаются в состав Бектемирского района Ташкента;

Из Кибрайского района Ташкентской области 2294,6 га (из них 1090,9 га сельхозземель) передаются в состав Мирзо-Улугбекского района Ташкента;

Из Кибрайского района Ташкентской области 2107,4 га (из них 1002,6 га сельхозземель) передаются в состав Яшнабадского района Ташкента.

При этом из Сергелийского района Ташкента 33,8 га земель передаются в состав Зангиатинского района Ташкентской области, из Бектемирского района Ташкента 137,5 га земельных площадей — в состав Юкоричирчикского района Ташкентской области.

В сообщении Сената отмечается, что численность населения Ташкента на 1 июля 2021 года составляет 2,7 миллиона человек. Численность населения по сравнению с началом года увеличилась на 42,8 тысячи человек.

«Ежегодный рост численности населения города Ташкента требует принятия мер по строительству в городе новых объектов социальной сферы, созданию новых производственных и сервисных предприятий, увеличения числа культурно-досуговых объектов. Подобные проблемы могут быть решены путем постепенного расширения территории Ташкента», — считают сенаторы.

Постановлением Сената предусмотрена передача из Ташкентской области Ташкенту 7853,3 га земель, из Ташкента территории Ташкентской области — 171,3 га.

На территориях, переходящих из Ташкентской области в Ташкент, насчитывается 42 махаллинских сходов граждан. Сегодня здесь проживает 95,8 тысячи человек (23,25 тысячи семей, чуть более 29 тысяч квартир). На этих территориях функционируют 15 дошкольных образовательных организаций (на 2025 мест), 16 общеобразовательных школ (на 8756 мест) и 6 семейных поликлиник. В сфере промышленности, сферы услуг и сервиса работает 1421 субъект малого предпринимательства.

«Перевод земельных участков с территории Ташкентской области в Ташкент позволит улучшить условия жизни населения, расширить сферу производства и услуг, широко привлекать иностранные инвестиции, повысить экспортный потенциал города, улучшить объекты инженерно-коммуникационной и дорожной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Предусматривается и принятие отдельного постановления правительства по улучшению инженерно-коммуникационной и дорожной инфраструктуры, строительству объектов социальной сферы на территориях, переданных из Ташкентской области в Ташкент.

Постановлением Правительства население, проживающее на передаваемых территориях Ташкентской области и Ташкента путем проведения инвентаризации будет перерегистрировано по новому адресу. Будут пересмотрены прогнозные параметры местного бюджета и социально-экономического развития областей и городов. Изменения внесут в кадастровые документы на недвижимость населения и юридических лиц. Будут решены такие вопросы, как регистрация транспортных средств населения и юридических лиц, изменение государственных номеров и выдача свидетельств.

Чувствительный вопрос

В прошлом году проект по изменению территориального устройства сопредельных районов Ташкента и Ташкентской области вызвал широкий общественный резонанс. Пресс-служба президента сообщала, что для удобства населения планируется перевести 1010 га столичных земель под юрисдикцию Ташкентской области и 8371 га областных земель передать Ташкенту. Предложение одобрил глава государства Шавкат Мирзиеёв.

Проектом, который презентовал министр строительства Батыр Закиров, предлагалось перевести в Зангиатинский и Кибрайский районы Ташкентской области часть территорий Сергелийского и Учтепинского районов, а также поселок Улугбек Мирзо-Улугбекского района столицы. Министр отмечал, что 37 га территории Сергелийского района вдоль Ташкентской кольцевой автомобильной дороги (ТКАД), где расположены промышленные зоны, находятся за чертой столицы, эти участки и планируется передать Ташкентской области.

Против этого предложения выступили жители махаллей Ташкента, которых могут затронуть изменения. «Газета.uz» писала о петициях, которые подписали жители Учтепы, поселка Улугбек и Сергелийского района. В итоге проект было решено пересмотреть.

В конце декабря хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев подчеркнул, что в 2021 году ни одна часть территории Ташкента не отойдет Ташкентской области.

23 июля Ташкентский городской кенгаш народных депутатов одобрил изменение границ четырёх районов Ташкента.