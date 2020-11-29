Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 ноября подписал указ «Об утверждении стратегии модернизации, ускоренного и инновационного развития строительной отрасли Республики Узбекистан на 2021−2025 годы».

Документом планируется достижение к 2025 году охвата генеральными планами всех городов и 25% городских поселков Узбекистана.

С 1 января 2021 года для обеспечения общественного контроля за строительством устанавливается следующий порядок:

а) генпланы населенных пунктов утверждаются с учетом результатов общественного обсуждения. При этом их общественное обсуждение осуществляется в следующем порядке:

I этап — ознакомление граждан со сроками, местом и порядком проведения общественного обсуждения;

II этап — проведение общественного обсуждения (обсуждения, социальные опросы, сбор мнений жителей, землепользователей и собственников объектов недвижимости и другие способы) по проекту генплана населенного пункта;

III этап — анализ общественного мнения на основе фиксированных результатов общественного обсуждения;

IV этап — информирование населения о результатах общественного обсуждения в средствах массовой информации, в том числе в интернете;

б) внедряется возможность осуществления общественной экспертизы генпланов на предмет соответствия правам и законным интересам юридических и физических лиц, интересам общества и государства;

в) вводится механизм разработки альтернативного генплана или внесения в него изменений (корректировки) по инициативе субъектов общественного контроля, не согласных с предложенным генпланом;

г) организация общественного обсуждения проектов генпланов населенных пунктов возлагается на хокимияты.

Ранее первый заместитель хокима столицы по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Даврон Хидоятов сообщал, что генеральный план Ташкента был разработан в 2013 году, но не был утвержден.

Ранее он сообщал, что концепция генплана Ташкента будет подготовлена в формате 3D до конца апреля 2019 года. Отмечалось, что над ее созданием работают компании из Китая, Турции и Великобритании.

Но сроки сдвинулись — проектный документ столицы, над которым работает турецкая компания, планируется представить в 2020 году, заявлял первый замхокима.