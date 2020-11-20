Президент Шавкат Мирзиёев 19 ноября ознакомился с презентацией проектов строительства ряда объектов, включая проект нового здания Государственного музея искусств Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства.

Премьер-министр Абдулла Арипов и президент Шавкат Мирзиёев. Фото: Пресс-служба президента

Согласно проекту, разработанному известным японским архитектором Тадао Андо по заказу Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры, рядом с нынешним зданием Государственного музея искусств планируется построить новое трехэтажное сооружение круглой формы.

Необходимость строительства нового здания для музея обусловлена ограниченными выставочными возможностями существующего здания — сейчас можно представить лишь 3% экспонатов. Со строительством нового объекта возможности и площадь музея намного расширятся, говорится в сообщении.

«Проект реконструкции музея, отражающий современные тенденции и решения социально-ориентированной архитектуры, сохранит историческую ценность и целостность объекта, станет украшением столицы», — отмечает пресс-служба президента.

Министр культуры Озодбек Назарбеков назвал Музей искусств «одним из главных для нового Узбекистана».

«В настоящее время реконструируется Музей искусств в Ташкенте. Считаю этот музей для нового Узбекистана одним из самых важных. Мы все хорошо знаем, что музей — это история, музей — это воспитание. При этом в Ташкенте такого крупного музея нет. Сейчас у музея есть возможность представить лишь 2% своих экспонатов», — заявил глава Минкульта.

В сентябре «Газета.uz» сообщала, что правительственная комиссия утвердила дизайн-концепцию проекта реконструкции музея. Постановлением Кабинета министров от 19 декабря 2019 года музею для его расширения и модернизации была передана прилегающая к нему территория аллеи, расположенной на пересечении улиц Шахрисабз, Тараса Шевченко и Якуба Коласа.

Отмечалось, что на дополнительной территории планируется построить новую выставочную галерею общей площадью более 17 тысяч кв. м, выполненную из стекла и бетона и характерную для архитектуры Тадао Андо. При этом на крыше существующего здания намечалось разбить зеленую террасу — промежуточное пространство, служащее для соединения нового и старого зданий.

Согласно эскизам проекта, представленным президенту, новое сооружение займет значительную территорию сквера, где расположен бюст белорусского писателя и поэта Якуба Коласа, а ранее находился памятник узбекской поэтессе Зульфие.

Фото

Кадр «Узбекистан 24».

Музей с прилегающей аллеей. Карты Google.



