Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 нояря ознакомился с проектом по эффективному использованию дома приемов «Навруз», сообщила пресс-служба главы государства.





Как следует из сообщения, планируется осуществить капитальный ремонт комплекса и организовать в нем Центр оздоровления предприятий с участием государства и приватизации государственных активов.

Здесь открыто и прозрачно будет представлена соответствующая информация для предпринимателей, заявил заместитель хокима Ташкента — начальник управления инвестиций и внешней торговли Шароф Рахманов в интервью телеканалу «Узбекистан 24».

«Вместо туйхоны „Навруз“, после реконструкции внутренней части здания, на площади свыше 2000 кв. м на втором этаже мы планируем создать шоурум для презентации предприятий с участием государства и всех инвестиционных проектов в Ташкенте. Кроме того, на первом этаже совместно с Министерством труда будет создана биржа для безработных. Население, попавшее в „железную тетрадь“, безработные граждане могут прийти сюда и исходя из своей специальности найти подходящую для себя работу», — отметил он.

На прилегающей территории объекта появится сквер.

Фото: «Узбекистан 24».

Ранее «Газета.uz» рассказывала о проекте жилого комплекса «Зеленая долина» в городе-спутнике рядом с Алмазарским районом Ташкента, а также о проекте нового здания Государственного музея искусств, который разработан японским архитектором Тадао Андо. Сообщается, что рядом с музеем расположится трехэтажное круглое стеклянное сооружение, которое займет значительную часть сквера, где сейчас стоит бюст Якуба Коласа