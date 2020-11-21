Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 нояря ознакомился с проектом по эффективному использованию дома приемов «Навруз», сообщила пресс-служба главы государства.
Как следует из сообщения, планируется осуществить капитальный ремонт комплекса и организовать в нем Центр оздоровления предприятий с участием государства и приватизации государственных активов.
Здесь открыто и прозрачно будет представлена соответствующая информация для предпринимателей, заявил заместитель хокима Ташкента — начальник управления инвестиций и внешней торговли Шароф Рахманов в интервью телеканалу «Узбекистан 24».
«Вместо туйхоны „Навруз“, после реконструкции внутренней части здания, на площади свыше 2000 кв. м на втором этаже мы планируем создать шоурум для презентации предприятий с участием государства и всех инвестиционных проектов в Ташкенте. Кроме того, на первом этаже совместно с Министерством труда будет создана биржа для безработных. Население, попавшее в „железную тетрадь“, безработные граждане могут прийти сюда и исходя из своей специальности найти подходящую для себя работу», — отметил он.
На прилегающей территории объекта появится сквер.
Фото: «Узбекистан 24».
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Ехлаков Максим
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