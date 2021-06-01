На базе Национального парка Узбекистана имени Алишера Навои построен семейный развлекательный парк Magic City. 31 мая прошло мероприятие для детей из малоимущих семей, социальных приютов и интернатов, а также для детей из семей деятелей науки.

Салют на открытии парка.

Реализация проекта поделена на несколько этапов. С 1 июня ко Дню защиты детей на территории парка будут функционировать определенные зоны:

улицы, имитирующие проспекты известных столиц мира;

музыкальный фонтан площадью 8500 кв. м.;

копия баварского замка Нойшванштайн высотой 57 м;

площадь Регистан и амфитеатр в виде римского Колизея на 650 мест.





Общая площадь парка составляет 21 га. На первом этапе сданы 9 га. На этой территории расположены 27 сооружений с магазинами, ресторанами, кинотеатром и океанариумом.

На открытии парка выступил хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.





«Я думаю, что открытие красивых зданий, Magic City в Ташкенте, который с каждым днём становится красивее, станет незабываемым днём для Ташкента. Уважаемый президент объявил этот год годом поддержки молодёжи. Это не последнее такое открытие, дальше у нас есть много зданий для молодёжи. Для обновляющегося Ташкента подходят обновляющиеся здания, обновляющиеся парки, новая молодёжь», — заявил он.

Градоначальник также поблагодарил тех, кто занимался строительством парка. «Я хочу выразить свою признательность строителям парка. Я вас благодарю за строительство этого парка для Ташкента. Думаю, что в будущем ваши проекты будут ещё более крупными и красивыми», — сказал хоким. Строительством парка занималась Discover Invest.





В этот же день президенту презентовали вторую фазу строительства Magic City, в рамках которого будет создано искусственное озеро, а вокруг него — тематический городок, посвященный историческим городам и достопримечательностям страны (Бухара, Самарканд, Хива, Ташкент и другие).





«Газета.uz» рассказывала, что к открытию парка компания TutkovBudkov, которая работала над брендингом Magic City, издала книгу и сняла мультипликационный фильм о роботе Фаникле и его друзьях. Персонажи являются брендом нового парка. «Они путешествуют по миру с помощью магической монеты и знакомятся с достопримечательностями разных стран», отмечал креативный директор компании Олег Баринбойм.





Часть Национального парка ограждена баннером, где изображён робот Фаникл, который знакомит с Тадж Махалом в Индии, Эйфелевой башней в Париже, Статуей Свободы в Нью-Йорке, Биг-Беном в Лондоне и другими.

Корреспондент «Газеты.uz» заметил, что часть ограждения приходится на территорию, где раньше располагался Дом бракосочетаний «Навруз», на место которого обещали построить культурно-просветительский комплекс, включая «грандиозную библиотеку».





Вход в парк бесплатный.

«Газета.uz» ранее подробно рассказывала о парке Magic City.

Решение о реконструкции Национального парка было принято в сентябре 2017 года.