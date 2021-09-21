Президент Шавкат Мирзиёев 20 сентября ознакомился с презентацией проекта здания новой библиотеки, которая будет построена на территории Национального парка Узбекистана имени Алишера Навои, сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, 8 июня президенту уже показывали проект библиотеки. Тогда у нее был статус «президентской» и другой дизайн.

Предыдущий проект, 8 июня 2021 года. Фото: «Узбекистан 24»

Но, согласно новой презентации, проект изменён. Ожидается, что библиотека получит название «Новый Узбекистан».





Новый проект. Фото: «Узбекистан 24»

«Его внешний вид вдохновлен историческими памятниками на территории нашей страны. Предусмотрены все условия для хранения большого книжного фонда, чтения и культурного отдыха, проведения различных мероприятий», — говорится в сообщении.





Директор Национальной библиотеки Узбекистана Умида Тешабоева сообщила, что президент в рамках визита в Анкару в 2020 году принял участие в церемонии открытия народной библиотеки при президенте Турции. После знакомства с ней Шавкат Мирзиёев предложил создать новую библиотеку в Ташкенте.

«Почти год мы работаем вместе с проектировщиками. Какой должна быть современная библиотека, какие новые услуги нужны читателям, какие технологические возможности необходимо создать для этого? Мы уже 10 лет работаем в Национальной библиотеке, и со стороны читателей очень много требований. Все проблемы и недостатки мы обсудили с проектировщиками, и все они учтены в проекте нового здания», — сказала она.





По её словам, на презентации глава государства отметил, что необходимо создать условия, чтобы читатель «свободно чувствовал себя, получал необходимые знания и условия для отдыха и досуга».

«Если читатель, придя в ибилиотеку, хочет почитать художественную литературу, для этого должно быть отдельное место. Если он пришёл с друзьями, то должны быть читальные залы на 5−6 человек. Отдельное внимание нужно уделить для исследователей, научных работ. Кроме того, президент подчеркнул, что библиотека будет служить всем, кому от 7 до 70 лет, потому важно учесть потребности, пожелания каждой категории», — рассказала Умида Тешабоева.

Напомним, на месте будущей библиотеки находился дворец бракосочетания «Навруз», который вечером 8 апреля неожиданно начали сносить. Ранее во дворце планировалось провести капитальный ремонт и преобразовать его в Центр оздоровления предприятий с участием государства и приватизации госактивов. На первом этаже здания должна была появиться биржа труда. По данным источника «Газеты.uz», здание действительно реконструировали, но позже было принято другое решение, о котором общественность не оповестили.

Хокимият Ташкента ранее сообщил, что на месте снесенного здания будет построено «грандиозное здание библиотеки, которая предназначена для молодых учёных, молодёжи и любителей чтения».

Кроме того, на территории Национального парка начато строительство Школы творчества имени Алишера Навои, нового здания Музея литературы имени Алишера Навои, нового здания Национального театра драмы, а также Экспозиционного комплекса Государственного музея искусств на основе проекта японского архитектора Тадао Андо (ранее комплекс планировалось построить рядом с музеем искусств).

«Газета.uz» сообщала, что президент также ознакомился с проектом строительства кампуса университета «Новый Узбекистан», разработанного совместно с турецкими архитекторами.