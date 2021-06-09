Президент Шавкат Мирзиёев 8 июня ознакомился с проектами в сфере культуры и просвещения, сообщила пресс-служба главы государства. В их числе — библиотека, которая будет возведена на территории Национального парка имени Алишера Навои.





По проекту библиотека будет состоять из трёх этажей, а на прилегающей территории будет создана зелёная зона, говорится в сообщении.





На первом этаже будет представлена литература об искусстве и информационных технологиях, на втором этаже — историческая и филологическая литература, книги о религии, на третьем этаже — литература по гуманитарным наукам.

Судя по презентации, показанной телеканалом «Узбекистан 24», на первом этаже будет установлен памятник Алишеру Навои.





Фонд библиотеки составит более 1,5 миллиона книг, включая электронные издания и документы по различным областям науки, говорится в сообщении.





Шавкат Мирзиёев указал на необходимость применить при строительстве библиотеки «самые передовые достижения градостроительства, учесть все условия для посетителей», отмечается в сообщении.









Согласно презентации, которую провёл хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, библиотека получит статус «президентской».

Напомним, на месте будущей библиотеки находился дворец бракосочетания «Навруз», который вечером 8 апреля неожиданно начали сносить. Ранее во дворце планировалось провести капитальный ремонт и преобразовать его в Центр оздоровления предприятий с участием государства и приватизации госактивов. На первом этаже здания должна была появиться биржа труда. По данным источника «Газеты.uz», здание действительно было реконструировано, но позже было принято другое решение, о котором не была оповещена общественность.

Министр строительства Батыр Закиров заявлял, что во время реконструкции здания стало известно о сильном проседании фундамента бывшего дворца. Он также признал, что до начала ремонта должны были провести технический осмотр здания.

Хокимият Ташкента сообщал, что здесь будет построено «грандиозное здание библиотеки, которая предназначена для молодых учёных, молодёжи и любителей чтения». Кроме того, на территории Национального парка начато строительство Школы творчества имени Алишера Навои, нового здания Музея литературы имени Алишера Навои, нового здания Национального театра драмы, а также Экспозиционного комплекса Государственного музея искусств на основе проекта японского архитектора Тадао Андо (ранее комплекс планировалось построить рядом с музеем искусств).