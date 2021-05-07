15 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил строительство туристического центра Silk Road в Самаркандском районе.

По данным корреспондента «Газеты.uz», комплекс возводится на территории в 212 га на побережье гребного канала. Согласно проекту, здесь появятся двухэтажный конгресс-центр, гостиницы и зона отдыха с ресторанами, торговыми центрами, амфитеатром и другими объектами.





Ожидается создание вулкана с озером, искусственных рек, озёр и прудов, а также строительство параллельной дороги (дорога до главной автомагистрали М39), дороги от канала до исторической зоны, искусственного озера в старой части Самарканда.

Сейчас идёт строительство конгресс-холла New Renaissance, караван-сарая «Вечный город» и восьми гостиниц.





Две 22-этажные гостиницы будут пятизвёздочными, остальные — четырёхзвёздочными. Четыре из них будут под брендом Marakanda Group Hotel с санитарно-оздоровительным направлением и получат следующие названия:

Alisher Navoiy — клиника превентивной медицины (профилактическая). Названа в честь основоположника узбекской классической литературы, поэта, учёного и государственного деятеля Алишера Навои;

Sogd — клиника детокса. Названа в честь древней исторической области в центре Зарафшанской долины. В VIII веке до нашей эры здесь была основана столица государства — Мараканда;





Navruz — гостинично-санаторный комлпекс. Назван в честь праздника Навруз;





Bekhzod — клиника респираторной медицины. Названа в честь художника, крупнейшего мастера миниатюрной живописи Камолиддина Бехзода.

Остальные гостиницы в туристическом центре будут названы:





Savitsky Plaza — названа в честь художника, реставратора, этнографа, искусствоведа, создателя и первого директора Музея искусств в Нукусе Игоря Савицкого;





Stars of Ulughbek by Lia Minyoun — названа в честь Улугбека — учёного-астронома, государственного деятеля, правителя Самарканда и внука Амира Темура.





Silk Road by Minyoun — названа в честь Великого Шёлкового пути.





Samarkand Regency (Amir Temur) — названа в честь государственного деятеля, основателя государства Темуридов, полководца Амира Темура.

Комплекс «Вечный город»





Караван-сарай «Вечный город», по замыслу авторов проекта, станет «визитной карточкой» культуры Узбекистана. Здесь будут представлены кулинария местных народов, мастерские ремесленников, резьбы по дереву, керамики и гончарного дела, производства шёлковой бумаги из тутовника, ювелирных украшений и ковров, а также «шумные и зазывающие крытые и открытые базары, представления и шоу местных народов и культур».

Стоимость проекта и заказчик

Общая стоимость проекта оценивается в 353 млн долларов, на сегодняшний день выполнены работы на 726,3 млрд сумов. Сдать объект в эксплуатацию планируется в первом квартале 2022 года.

Заказчиком выступает компания Samarkand Touristic Centre, проектировщиком — турецкая Arup Mühendislik ve Müşavirlik Limited Şirketi, подрядчиком — сингапурская Enter Engineering.





Согласно данным ЕГРПО, компания Samarkand Touristic Centre была зарегистрирована 20 ноября 2019 года в Самаркандском районе. Уставной фонд составляет 10 млрд сумов, основной вид деятельности — гостиницы и аналогичные места проживания.

Предприниматель, председатель правления нефтесервисной компании Eriell Group (сообщалось, что он же — основной акционер) и Enter Engineering (один из крупнейших EPC-подрядчиков в Узбекистане, среди акционеров — «Газпромбанк») Бахтиёр Фазылов владеет 60% долей в компании, остальные 40% принадлежат NBU Samarkand Invest.

Владельцем товарных знаков Silk Road Touristic Centre, Marakanda Group Hotel, Savitsky Plaza также указан Samarkand Touristic Centre.

Ранее «Газета.uz» писала о компании Air Marakanda, которая может получить в управление аэропорт Самарканда без тендера и создать свою авиакомпанию.