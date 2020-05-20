Президент Шавкат Мирзиёев 20 мая посетил Аллею литераторов, созданную в Национальном парке Узбекистана им. Алишера Навои, сообщила пресс-служба главы государства.

Вокруг статуи Алишера Навои в единой архитектурно-художественной композиции были возведены памятники более 20 известным поэтам и писателям, таким как Бабур, Огахи, Бердах, Мукими, Фуркат, Бехбуди, Авлони, Чулпан, Кадыри, Толепберген Кайипбергенов, Ибрайим Юсупов и Александр Файнберг. Там же было построено здание Союза писателей.

Президент возложил цветы к подножию памятника Навои и ознакомился с проделанной работой и созданными в аллее условиями.

Глава страны дал рекомендации по превращению Аллеи литераторов в центр культуры, духовности и образования, особенно молодежи, проведению здесь поэтических вечеров, презентаций книг, выставок и просветительских мероприятий.

Шавкат Мирзиёев также предложил создать интернет-портал «Аллея литераторов» для продвижения национальной литературы. Сайт будет функционировать на узбекском, английском и русском языках и содержать электронные копии произведений классической и современной литературы.

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