Аэропорт эксклава Сох принял первый тестовый рейс из Ферганы, сообщила пресс-служба хокимията Ферганской области.

Самолёт Ан-2 авиакомпании Humo Air вылетел из Ферганы в 12:30 и приземлился в Сохе в 13:10, время в пути составило 40 минут. В церемонии встречи самолёта приняли участие хоким района Сайидбахром Сайидмусаев и представители общественности. В 14:07 самолёт вылетел обратно в Фергану.

Строительство аэропорта длилось с февраля по октябрь. Территория аэропорта занимает 7 га, длина взлётно-посадочной полосы — около 700 м. На строительство из государственного бюджета было выделено 6,8 млрд сумов.

Государственная авиакомпания Humo Air была создана в 2020 году на базе имущества Авиакомпании специальных авиационных работ, включая 43 самолета Ан-2. В будущем компания планирует закупать новые самолеты. Целью создания перевозчика была заявлена организация регулярных авиарейсов внутри страны по тарифам, значительно ниже действующих.

31 мая прошлого года у родника Чашма между жителями Сохского района и Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана произошёл конфликт. На следующий день в Сох для урегулирования инцидента прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Жители эксклава на встрече рассказали о своих проблемах, среди которых было отсутствие регулярного сообщения с Ферганской областью.

Через несколько дней Ферганскую область посетил президент Шавкат Мирзиёев, который сообщил, что на комплексное развитие Сохского района в 2020—2022 годах будет выделено 500 млрд сумов.

Фото



