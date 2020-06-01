Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 1 июня посетил Сохский район Ферганской области для урегулирования инцидента на узбекско-кыргызской границе.

Конфликт, в ходе которого граждане двух стран бросали друг в друга камни, возник во время совместной очистки оттоков воды родника Чашма.

По данным хокимията Сохского района, утром Абдулла Арипов посетил центральную районную больницу, куда были госпитализированы 187 пострадавших жителей района. Из них 15 пациентов в тяжелом состоянии силами санитарной авиации доставлены в Ферганскую областную центральную больницу (Минздрав Кыргызстана сообщил о 25 пострадавших гражданах соседней страны).

Как сообщила администрация Сохского района, в ходе конфликта были подожжены три дома на территории Узбекистана.





Абдулла Арипов встретился с исполняющим обязанности главы правительства Кыргызстана Кубатбеком Бороновым. Во встрече также принимали участие председатель Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалом Азизов и хоким Ферганской области Шухрат Ганиев.

Стороны договорились развивать приграничное сотрудничество и решать возникающие на границе вопросы в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, а также в соответствии с положениями соглашения между Узбекистаном и Кыргызстаном по мерам доверия в районе границы, подписанного 6 октября 2017 года.

После этого главы правительств встретились с жителями на контрольно-пропускном пункте «Чечме-Автодорожный». После беседы Абдулла Арипов встретился с населением Сохского района.





Жители эксклава рассказали о своих проблемах и просили оказать практическую помощь в их решении. В частности, отмечалась проблема использования пастбищ, которые находятся на данной территории.

На видеозаписях, распространенных в социальных сетях, Абдулла Арипов заявил, что прибыл в район по поручению президента.

«Меня направил наш уважаемый президент, который сказал: „Встреться и поговори с народом, узнай, что их беспокоит, мы сядем и обсудим решение вопросов“», — сказал он.





Когда Абдулла Арипов позвал хокима Ферганской области Шухрата Ганиева, собравшиеся начали махать руками и выкрикивать: «Уходи!», «Пусть Ганиев уйдет!».

Один из жителей попросил организовать коридор из Сохского раойна в Яйпан — административный центр Узбекистанского района Ферганской области.

«У нашего государства хватит сил провести коридор и надземным путем, и подземным, чтобы мы не пересекали границу Кыргызстана», — сказал он.

«Еще один вопрос — водный дефицит. Мы раз в месяц получаем воду. Спасибо президенту, он говорит, чтобы и пядь земли не оставалась без саженцев. Но воды нет — все высыхает. И четвертое — у народа не осталось доверия к нынешнему хокимияту. Просим вас обновить руководство», — призвал он.

Премьер-министр сообщил, что президенту будут представлены предложения по решению затронутых вопросов. По его словам, Шавкат Мирзиёев посетит Ферганскую область на этой неделе.

Абдулла Арипов отметил, что Узбекистан предлагает создать на территории родника Чашма парк отдыха, которым будут равноправно пользоваться обе стороны, а сам родник огородить забором, чтобы там не купались люди.

Было также отмечено, что работы по делимитации и демаркации границ между двумя странами продолжатся.

Глава правительства Узбекистана подтвердил, что 300 жителей Сохского района, оставшиеся в Ферганской области из-за пандемии короанвируса, будут возвращены в свои дома.





Хокимият Сохского района отмечает, что по инициативе премьер-министра в ближайшие дни запланированы работы по благоустройству с привлечением 1000 молодых людей.

Кроме того, по данным администрации, по итогам соглашения правительств двух стран вновь будет открыта дорога Сох-Риштан. Церемония ее открытия состоялась 30 августа 2019 года, но 5 сентября оказалось, что дорога «еще не до конца открыта».

Вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков отмечал, что нужно урегулировать вопросы, касающиеся ЕАЭС, в рамках которого у Кыргызстана есть обязанности по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

1 июня инцидент в телефонном разговоре обсудили президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Сооронбай Жээнбеков. Они подчеркнули, что важно принять исчерпывающие меры, чтобы подобная ситуация не повторилась. Главы государств договорились активизировать усилия по урегулированию имеющихся вопросов двусторонних отношений.