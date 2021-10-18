В Сохском районе Ферганской области завершено строительство аэропорта, сообщила пресс-служба областной администрации. Он построен на месте бывшего аэродрома.

Строительство аэропорта в эксклаве, отделённом от Узбекистана территорией Кыргызстана, было предусмотрено программой развития района в 2020—2021 годах, утверждённой президентом Узбекистана в августе прошлого года. Документом намечалось организовать полёты малой авиации из Ферганы в Сох по ценам, «приемлемым для населения».





С новым комплексом ознакомился хоким Ферганской области Хайрулло Бозаров. Он же давал старт строительству в феврале текущего года. Завершить работы планировалось в мае.

Аэропорт занимает площадь 7 га, длина взлётно-посадочной полосы — около 700 м. На строительство из государственного бюджета было выделено 6,8 млрд сумов. В ближайшее время ожидается осуществление тестовых полётов, говорится в сообщении.





Отметим, что изначально работы оценивается в 12 млрд сумов, а построенное здание отличается от эскизов, представленных зимой.

Проект аэропорта, представленный в феврале. Фото: УзА.

31 мая прошлого года у родника Чашма между жителями Сохского района и Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана произошёл конфликт. На следующий день в Сох для урегулирования инцидента в Сох прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Жители эксклава на встрече рассказали о своих проблемах и просили оказать помощь в их решении.

Через несколько дней Ферганскую область посетил президент Шавкат Мирзиёев, который сообщил, что на комплексное развитие Сохского района в 2020—2022 годах будет выделено 500 млрд сумов.