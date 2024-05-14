Венесуэла стала одной из первых стран в современной истории, потерявшей все свои ледники, пишут Guardian и BBC. Учёные переклассифицировали ледник Гумбольдт — последний в стране — в ледяное поле после того, как он растаял быстрее, чем ожидалось.

Ранее в Венесуэле было шесть ледников в горном хребте Сьерра-Невада-де-Мерида, который находится на высоте около 5000 метров над уровнем моря. К 2011 году пять ледников исчезли, оставался только ледник Гумбольдта, также известный как Ла Корона.

Учёные предполагали, что ледник Гумбольдта просуществует ещё как минимум десять лет, но теперь оценки показали, что он таял гораздо быстрее и уменьшился до площади менее 2 гектаров.

«Ледник Гумбольдта не имеет зоны накопления и сейчас только теряет поверхность, без динамики накопления или расширения», — отметил Луис Даниэль Лламби, эколог программы адаптации к изменению климата в Андах Adaptation at Altitude. Эксперт считает, что Венесуэла является зеркалом того, что продолжит происходить с севера на юг: сначала в Колумбии и Эквадоре, затем в Перу и Боливии, поскольку ледники «отступают» с Анд.

В декабре прошлого года в последней попытке спасти ледник правительство Венесуэлы установило над оставшейся частью ледника тепловое одеяло, чтобы предотвратить дальнейшее таяние. Этот шаг вызвал критику со стороны климатологов, которые предупредили, что покрытие может загрязнить окружающую среду пластиковыми частицами по мере его разложения.

Guardian отмечает, что ледники Венесуэлы играли ограниченную роль в обеспечении региона водой, но в других странах, таких как Перу, они более обширны и снабжают население пресной водой.

Из-за глобального потепления в последние несколько десятилетий ледники теряют массу ускоренными темпами. Исследование, опубликованное ещё в 2021 году, обнаружило, что ледники ежегодно теряли около 267 гигатонн льда в последние два десятилетия и эта цифра растет.