В ходе рабочей поездки в Ферганскую область президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в административном центре региона проходит совещание с участием хокимов области и районов и населения, сообщила пресс-служба главы государства.

Глава государства отметил, что приехал в регион, чтобы открыто поговорить с народом, вместе решить проблемы и облегчить заботы людей.

«Будет правильно, если я буду краток, а вы будете говорить больше. Не надо похвал. Самую большую похвалу — доверие народа — я уже получал, — отметил президент. — Мы все еще делаем первые шаги. Легко прийти и поаплодировать. Но это бесполезно».

«Я сам еду в районы потому, чтобы прочувствовать условия жизни людей, принять конкретные меры, найти ответы на вопросы о том, работают ли реформы в отдаленных местностях, работают ли руководители нижнего уровня добросовестно, самоотверженно, — заявил глава государства. — Такие встречи не бывают каждый день. Поэтому решительно поднимайте самые наболевшие вопросы».





Шавкат Мирзиёев затронул произошедшие на прошлой неделе события в Сохском районе.

«В последние годы нам удалось решить многие проблемные вопросы на границе с соседними странами. События в Сохе не должны повлиять на нашу дружбу с кыргызским народом, наши взаимные поездки и общие планы. Нам нужно быть спокойными, терпеливыми, сострадательными. Соседство — на тысячи лет. Наши народы должны жить бок о бок и уважать друг друга», — подчеркнул президент.

Правительственная комиссия под руководством премьер-министра изучила проблемы и подготовила предложения. На комплексное развитие Сохского района в 2020—2022 годах планируется выделить 500 млрд сумов. Намечено создать 11 тысяч новых рабочих мест. Будут реализованы 98 проектов, получат развитие промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг.

Физические лица будут освобождены от уплаты земельного налога и налога на имущество, а ставка подоходного налога для индивидуальных предпринимателей будет снижена в 2 раза. На тысяче гектарах посевных земель будет улучшено водоснабжение.

Отделения районного медицинского объединения, инфекционная больница, центральная больница будут обеспечены профильным оборудованием и реанимобилями. Будут отремонтированы школы, сельские врачебные пункты, дороги и социальные объекты.

В 2020/2021 учебном году сохской молодежи будет выделено дополнительно 500 мест для обучения в высших учебных заведениях Ферганской долины на основе государственного гранта.