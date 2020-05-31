Пресс-служба Пограничных войск Служба государственной безопасности (ПВ СГБ) прокомментировала сообщения о конфликте на узбекско-кыргызской границе между узбекистанцами и кыргызстанцами.

Отмечается, что инцидент произошел 31 мая у родника Чашма между жителями Сохского района Ферганской области Узбекистана и Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана.

Для решения возникшей ситуации на этой пограничной территории встретились ответственные руководители местных властей двух государств.

«В настоящее время ситуация находится под контролем. Ведутся соответствующие мероприятия по устранению причин и последствий конфликта», — говорится в сообщении.

На видеозаписях, распространившихся в соцсетях и СМИ, видно, что жители бросали камни друг в друга, подожжены здания.

По данным Turmush.kg, жители сел Чечме (Кыргызстан) и Чашма (Узбекистан) вместе чистили родник. Из-за заявлений о том, что источник воды принадлежит одной из сторон, началась словесная перепалка, переросшая в конфликт. Издание сообщает о пострадавших.