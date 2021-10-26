Узбекистан к середине ноября подготовит документ о взаимном признании с Россией сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом корреспонденту «Газета.uz» сообщил глава Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходыр Юсупалиев.

«Далее предлагается направить [документ] российской стороне для рассмотрения взаимного признания сертификатов», — сказал Баходыр Юсупалиев, отвечая на вопрос о возможных сроках взаимного признания сертификатов вакцинации между двумя странами.

Глава СЭС уточнил, что документ является стандартным, он подготовлен для признания сертификатов вакцинации, как с РФ, так и другими странами СНГ и дальнего зарубежья.

«А дальше уже зависит от того, как эти страны, в частности, Российская Федерация, отреагируют на это предложение о признании сертификатов», — добавил Баходыр Юсупалиев.

Отметим, недавно в приложении «Путешествую без COVID-19», используемом для въезда в Россию, появилась возможность выбрать страну, в которой пользователь был вакцинирован. В списке присутствуют Узбекистан, Армения, Кыргызстан и Россия.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвигал предложение о взаимном признании сертификатов вакцинации на всех международных площадках, где выступал последние полгода, в частности, форуме по Центральной и Южной Азии, Консультативной встрече глав стран Центральной Азии, а также на саммитах глав государств стран ШОС и СНГ.