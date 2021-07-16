Международная конференция «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» проходит 16 июля в Ташкенте.

В ее работе принимают участие президент Афганистана, премьер-министр Пакистана, министры иностранных дел стран Центральной и Южной Азии, делегации 44 стран и около 30 международных организаций, руководители авторитетных научно-исследовательских и аналитических центров.

Выступая с приветствием, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о востребованности возрождения взаимных связей Центральной и Южной Азии, где сегодня проживают около двух миллиардов человек.

Глава государства отметил, что проведение конференции имеет несколько предпосылок: необходимость укрепления доверия и добрососедства государств Центральной и Южной Азии, формирования устойчивых торгово-экономических и транспортно-коммуникационных связей, обеспечение безопасности и стабильности, а также поддержка мирного урегулирования в Афганистане.

«Сегодня Афганистан переживает переломный момент в своей новейшей истории. Мы уверены, что мудрый афганский народ проявит готовность к компромиссам ради достижения общенационального согласия. Принципиальную важность имеет всесторонняя поддержка международным сообществом политического урегулирования конфликта во имя долгожданного мира на афганской земле. Это откроет новые перспективы для интеграции Афганистана в общерегиональные процессы», — сказал Шавкат Мирзиёев.





Президент Узбекистана, выступая на конференции, озвучил от имени страны ряд предложений по сотрудничеству Центральной и Южной Азии.

1. Ежегодное проведение межрегионального форума для обсуждения актуальных вопросов расширения экономической повестки сотрудничества, углубления кооперации и инвестиционного взаимодействия стран.

«Рекомендации и предложения, выработанные в рамках такого диалога, можно трансформировать в конкретные программы и проекты, направленные на создание новых рабочих мест, развитие потенциала и обеспечение устойчивого роста наших экономик», — сказал глава государства.

Кроме того, президент выступил с инициативой совместного экспертного изучения вопроса о заключении многостороннего соглашения об экономическом сотрудничестве стран двух регионов.

2. Создание современной, эффективной и безопасной транспортно-логистической инфраструктуры в Центральной и Южной Азии.

Ключевым элементом всей архитектуры взаимосвязанности двух регионов, по мнению Шавката Мирзиёева, призвана стать железная дорога «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар».

Строительство этой железной дороги позволит в полной мере реализовать транзитный потенциал двух регионов, сформировать кратчайший маршрут, значительно сократить сроки и издержки на транспортировку грузов между Южной Азией и Европой через Центральную Азию и страны СНГ, отметил он.

Кроме того, проект строительства Трансафганского железнодорожного коридора в перспективе может соединить страны региона с Китаем и другими ведущими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, добавил президент.

3. Внедрение цифровых платформ.

«Необходимо разработать конкретные меры по реализации цифровой взаимосвязанности — в области торговли, транзита и пересечения границ, принять стратегию совместных действий», — сказал глава Узбекистана.

4. Совместный поиск путей обеспечения продовольственной безопасности в регионе.

«В последнее время наблюдается стремительный рост цен на основные продукты питания, в отдельных регионах мира население испытывает их острую нехватку», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Он предложил под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) провести встречу министров сельского хозяйства стран региона для выработки программы по преодолению этих вызовов. Этот документ, сказал он, должен предусматривать проведение совместных разработок и исследований, внедрение передовых технологий, реализацию проектов производственной кооперации.





5. Консолидация усилий в борьбе с общими вызовами и угрозами стабильности и безопасности.

«Сообща мы сможем более эффективно противостоять терроризму, экстремизму, транснациональной преступности, в том числе в киберпространстве», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«В качестве первого шага предлагаем разработать совместный антинаркотический план действий, с участием Управления ООН по наркотикам и преступности», — предложил президент Узбекистана.

Еще одним важным направлением, по которому необходимо скоординировать усилия, Узбекистан считает борьбу с угрозой терроризма. «Мы готовы организовать специальную экспертную встречу по этим вопросам с участием представителей двух регионов. Эта встреча могла бы пройти на полях предстоящей в ноябре этого года в Ташкенте международной конференции, посвященной десятилетию принятия Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии», — предложил глава государства.

6. Вопросы экологии и стимулирования «зеленого» развития.

Во всех странах Центральной и Южной Азии происходит бурный промышленный и демографический рост на фоне глобального изменения климата, сказал Шавкат Мирзиёев. В этих условиях общими проблемами являются нехватка воды, загрязнение атмосферы и окружающей среды, деградация почв и опустынивание.

«Печальным последствием крайне негативного влияния экологических вызовов является проблема высыхания Аральского моря, которая все больше приобретает планетарный характер», — добавил президент и отметил, что необходимо принять все возможные меры по смягчению его последствий, а также предупреждению подобных катастроф в будущем.

7. Более полное раскрытие уникального туристического потенциала Центральной и Южной Азии.

«Необходимы узнаваемые туристические бренды, новые, доступные продукты и маршруты, особенно учитывая растущий интерес к паломническому туризму, широкое внедрение концепции „Туризм в новых условиях“, с взаимным признанием сертификатов о вакцинации», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Глава Узбекистана также предложил разработать в рамках Всемирной туристской организации программу по Центральной и Южной Азии, которая будет направлена на популяризацию исторического и культурного наследия их стран.





8. Расширение научных и культурно-гуманитарных обменов.

Президент Узбекистана предложил провести в Термезе под эгидой ЮНЕСКО международный форум «Историческое наследие Центральной и Южной Азии», а также для эффективного взаимодействия в вопросах молодежи создать постоянно действующий Молодежный совет стран Центральной и Южной Азии.

9. Высокие достижения в области науки, технологий и инноваций.

«Необходимо поощрять проведение совместных исследований и инновационных работ, организацию научных и учебных стажировок, программ обмена опытом, — отметил президент Узбекистана.

В этой связи Шавкат Мирзиёев предложил внедрить облегченный визовый режим для ученых и исследователей, а также создать онлайн-платформу сотрудничества университетов и научно- исследовательских центров стран Центральной и Южной Азии.

10. Выработка решений на основе анализа тенденций развития и взаимосвязанности двух регионов.

Президент предложил на базе открытого вчера Международного института Центральной Азии создать постоянно действующий международный экспертный пул из видных ученых и исследователей для продвижения регионального сотрудничества.

Кроме того, глава государства предложил по итогам сегодняшней конференции разработать и представить на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект специальной резолюции об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией и в целом на Евразийском пространстве как факторе стабильного и устойчивого развития.