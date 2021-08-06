Третья Консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась 6 августа в национальной туристической зоне «Аваза» Туркменистана, сообщила пресс-служба главы государства.

В саммите под председательством президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова приняли участие главы Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон, а также специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман.





Президент Шавкат Мирзиёев в своем выступлении высказал свое видение по актуальным вопросам и выдвинул ряд предложений.

Он отметил, что сегодняшние реалии требуют решительных шагов для формирования новой модели экономического сотрудничества в Центральной Азии. Важно выявлять новые точки роста, новые драйверы развития на долгосрочную перспективу.

Президент подчеркнул необходимость наращивания внутрирегиональной торговли. В целях перехода к полноценному режиму свободной торговли важно устранять барьеры, сказал он. За счет развития промышленной кооперации, инноваций и цифровых технологий можно создавать длинные цепочки добавленной стоимости, добавил Шавкат Мирзиёев. Для этого, сказал он, следует поощрять прямые бизнес-контакты между предпринимателями и регионами стран Центральной Азии и регулярно проводить инвестиционные и экономические форумы.

Шавкат Мирзиёев заявил, что настало время для принятия Соглашения об общих направлениях регионального торгово-экономического сотрудничества.

В общих стратегических интересах стран Центральной Азии — эффективное задействование транспортно-транзитного потенциала региона, сказал он. Разветвленная и интегрированная транспортная система способна стать ключевым транзитным хабом на Евразийском континенте, добавил президент.





В этой связи глава государства выступил за наиболее полную загрузку действующих транспортных коридоров и инфраструктуры, в том числе портов Каспийского моря, крупных трансграничных логистических центров.

Кроме того, в будущем Узбекистан рассчитывает использовать возможности Трансафганского коридора «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар», автомобильной и железной дорог «Китай — Кыргызстан — Узбекистан», отметил президент. Глава государства подчеркнул важность возобновления полноценного транспортного сообщения с соблюдением санитарных требований.

Необходимо продолжить усилия по формированию общего энергетического пространства, уделив отдельное внимание опережающему внедрению «зеленой» энергетики и энергоэффективных технологий, сказал президент и предложил активизировать деятельность Координационного электроэнергетического совета стран Центральной Азии, расширив его мандат и полномочия, а также уровень представительства стран.

Внимание участников встречи обращено на обострение в условиях пандемии проблем обеспечения населения продовольственными товарами. В отдельных регионах мира наблюдается рост цен и нехватка основных продуктов питания.

Глава государства, поддержав инициативу о проведении регулярных встреч министров сельского хозяйства стран региона, предложил включить в повестку их первого заседания вопрос о внедрении региональной системы мониторинга продовольственной безопасности.

Это, как ожидается, позволит определить совместные программы по увеличению производства продуктов питания и контролю за их качеством, включая поставки на мировой рынок.





Он также затронул вопросы тесной координации и взаимной помощи в борьбе с пандемией.

В этих целях Шавкат Мирзиёев предложил запустить единую информационную систему по признанию результатов тестирования и сертификатов вакцинации, расширить обмен опытом в области профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний, подготовки медицинских работников, наладить научное сотрудничество в сфере фармакологии и кооперацию по производству жизненно важных лекарственных препаратов.

Лидер Узбекистана подчеркнул, что необходимо расширить масштабы сотрудничества в сфере экологии, принять все возможные меры по смягчению последствий катастрофы Аральского моря.

Президент предложил разработать региональную программу «Зеленая повестка» для Центральной Азии", которая способствовала бы адаптации стран региона к климатическим изменениям, а также более широкому внедрению ресурсосберегающих технологий.

Глава государства подчеркнул значение укрепления связей региона с другими крупными регионами мира. Он поблагодарил глав государств за поддержку и активное участие делегаций их стран в работе состоявшейся недавно в Ташкенте Международной конференции по взяимосвязанности Центральной и Южной Азии.

Шавкат Мирзиёев выразил уверенность в том, что общими усилиями будет принята специальная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по данному вопросу, а также активное участие в этом вопросе Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

«Мы все осознаем, какую важную роль в развитии наших стран играет молодежь, которая составляет большинство населения в регионе. Сегодня, когда во всем мире продолжается борьба за умы и сердца молодого поколения, нам необходимо воспитывать нашу молодежь, от которой зависит будущее Центральной Азии, в духе патриотизма, уважения национальных и общечеловеческих ценностей», — заявил Шавкат Мирзиеев.

Глава нашего государства предложил провести в следующем году в Узбекистане Форум молодежи Центральной Азии. Это, как ожидается, станет шагом к формированию платформы для укрепления доверия и дружбы, интерактивного диалога представителей правительств и молодежи стран региона.

Президент Узбекистана также предложил приступить к реализации совместной туристической программы Центральной Азии «Один тур — весь регион» с охватом всего спектра туристических продуктов.

«Особую значимость сегодняшний саммит приобретает в связи с тем, что он проходит в преддверии знаменательного события --тридцатилетия независимости наших государств», — отметил Шавкат Мирзиёев.

«Это были непростые годы для всех нас. Главный вывод — только вместе, сообща, поддерживая друг друга, мы можем добиться решения стоящих перед нами проблем, обеспечить устойчивое развитие региона и повышение благосостояния населения. Другой альтернативы нет!» — заявил президент Узбекистана.

Он также подчеркнул важность более широкого использования для развития сотрудничества между странами потенциала «народной дипломатии», парламентов, институтов гражданского общества и медиасферы.

«Приветствуем дальнейшее развитие Диалога женщин стран Центральной Азии, расширение контактов по достижению глобальных целей в области гендерного равенства», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент предложил провести в Ташкенте Региональный парламентский форум.

В завершение своего выступления, глава государства выразил уверенность, что результаты Консультативной встречи станут достойным вкладом в дело укрепления многопланового партнерства стран Центральной Азии.