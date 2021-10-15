Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 октября выступил на заседании Совета глав государств СНГ, прошедшем в режиме видеоконференции.

Глава государства озвучил ряд предложений по сотрудничеству в рамках содружества.

В частности, Шавкат Мирзиёев выступил за скорейшее внедрение механизмов организованного набора трудовых мигрантов в странах СНГ.

Президент сообщил, что Ташкент приветствует принятие совместного заявления стран СНГ о развитии сотрудничества в сфере миграции.

«Следующим практическим шагом, на наш взгляд, должны стать совместные меры по совершенствованию рынка труда СНГ с учетом потребностей экономического роста наши государств», — добавил Шавкат Мирзиёев.

Глава государства также отметил, что туристическая отрасль стран СНГ понесла наибольшие потери в условиях антиковидных мероприятий.

«В этой связи перед нами стоят первоочередные задачи гармонизации национальных требований по перемещению граждан и взаимному признанию сертификатов вакцинации с использованием онлайн-технологий», — добавил Шавкат Мирзиёев. Президент ранее озвучивал это предложение также на форуме по Центральной и Южной Азии в июле и на саммите Шанхайской организации сотрудничества в сентябре.

Шавкат Мирзиёев также предложил принять многосторонний план действий по либерализации торговой политики в раках СНГ.

«Предлагаем совместно провести комплексный анализ реального состояния наших торговых связей в новых условиях и на этой основе подготовить конкретные рекомендации с учетом фактора взаимодополняемости наших экономики. Они могли бы лечь в основу многостороннего плана действий по дальнейшей либерализации торговой политики в раках СНГ», — сказал президент Узбекистана.

Глава государства отметил, что в условиях пандемии коронавируса объемы торговли Узбекистана с партнерами по СНГ выросли почти на треть. «Это нет только количественный, но и качественный рост. Расширяется номенклатура товарооборота за счет взаимных поставок промышленных товаров с высокой добавленной стоимостью», — уточнил Шавкат Мирзиёев.

«Нынешние реалии диктуют необходимость полноценного функционирования зоны свободной торговли на пространстве содружества без ограничений и барьеров», — считает президент.

Шавкат Мирзиёев также выступил за придание качественно новой динамики и содержания работе Экономического Совета СНГ с учетом современных реалий и трендов.

«Предлагаем усилить его деятельность путем привлечения к работе Совета представителей деловых кругов и регионов наших стран. Это позволит повысить эффективность данной площадки для выработки практических решений способствующих экономическому росту в наших странах», — добавил глава Узбекистана.

Президент Узбекистана предложил также усилить сотрудничество стран СНГ по защите общих границ объединения в связи с ситуацией в Афганистане.

«Необходимо усилить сотрудничество в рамках СНГ по защите внешних границ наших стран и повышении боеспособности вооруженных сил, а также взаимодействии спецслужб по борьбе против терроризма и наркотрафика», — сказал глава государства в заключение своего выступления.