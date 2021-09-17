Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 17 сентября на заседании Совета глав государств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе, выдвинул несколько предложений по взаимодействию с Афганистаном.

В частности, глава государства предложил странам ШОС развивать диалог с новыми властями Афганистана и не допускать роста экстремизма.

«Сегодня в этой стране сложилась новая реальность. К власти пришли новые силы. Это уже совершившийся факт. В этой связи необходимо выработать согласованные подходы относительно ситуации в Афганистане, а также развития диалога с новыми властями страны», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил, что важно достичь широкого политического представительства всех слоев афганского общества в государственном управлении. «[Так же важно] не допускать возможного роста экстремизма и экспорта радикальной идеологии, использования Афганистана для подрывных действий против сопредельных государств. [Важно] обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека, в том числе женщин и национальных меньшинств», — добавил Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, глава государства предложил разморозить активы Афганистана в зарубежных банках. Шавкат Мирзиёев считает, что эта мера позволит предотвратить масштабный гуманитарный кризис и рост потока беженцев, продолжить содействовать этой стране в решении социальных проблем.

Лидер Узбекистана также предложил организовать встречу в формате ШОС-Афганистан в Ташкенте в 2022 году.

«Для консолидации наших усилий и широкого обсуждения вопросов политического урегулирования в этой стране предлагаем регулярно проводить встречи высокого уровня в формате ШОС-Афганистан с привлечением государств-наблюдателей и партнеров по диалогу. Готовы организовать первую такую встречу в Ташкенте», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства также предложил провести в республике экономический форум Шанхайской организации сотрудничества в 2022 году. При этом президент Узбекистана отметил важность ускорения принятия программы промышленной кооперации ШОС. «Практическим механизмом ее реализации станет создание центров кооперации в наших странах», — добавил Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана также выдвинул предложение в области борьбы с пандемией коронавируса.

«Пандемия показала необходимость тесного взаимодействия в сфере здравоохранения. В данном контексте нам следует принять дорожную карту по сотрудничеству в вопросах профилактики инфекционных заболеваний и постковидной реабилитации», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Дорожная карта», добавил он, должна содержать меры по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса. Напомним, эту инициативу глава государства выдвигал также на площадке форума по Центральной и Южной Азии в Ташкенте в июле.

Кроме того, президент Узбекистана озвучил еще несколько инициатив по сотрудничеству внутри ШОС:

разработка Программы развития внутрирегиональной торговли;

принятие Программы промышленной кооперации и создание центров сотрудничества в этой сфере;

принятие Стратегии ШОС в области транспортной взаимосвязанности;

разработка Программы развития инфраструктуры на пространстве ШОС;

усиление сотрудничества в области сокращения бедности и продовольственной безопасности;

учреждение экспертного Форума ШОС в области информационной безопасности;

введение института посла доброй воли ШОС;

разработка межправительственного соглашения в сфере туризма.

На саммите ШОС было принято решение о переходе Узбекистану председательства в этой организации в 2021—2022 годах. В целях реализации предложений президента на период председательства предусматривается проведение совместно с партнерами более 80 мероприятий.

