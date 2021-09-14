Председатель Антимонопольного комитета Узбекистана Шахрух Шарахметов на пресс-конференции в понедельник прокомментировал возможное возобновление судебных тяжб АМК с компанией UzAuto Motors.

«Как вам известно, когда вступает в силу решение суда, мы вынуждены его исполнять. Но это не значит, что работа приостановлена. С нашей стороны ведётся работа, со стороны компании тоже ведутся соответствующие дела. Компания проводится трансформацию с привлечением международных консультантов. Мы находимся в постоянной связи с ними. Мы уточняли, какие ведутся работы, какие достигаются результаты. Пока [компания] работает в нужном нам направлении», — сказал он.

Кроме того, глава АМК обратил внимание на новости о производстве новых моделей автомобилей и строительстве новых автопроизводств, в том числе Джизакского автомобильного завода, и ряд проектов в Наманганской области.

«Облегчён импорт автомобилей. Вы наверняка слышали, сколько автомобилей импортировано в первом квартале, в первом полугодии. Я хочу сказать, что идёт двусторонняя работа. Во-первых, компания проводит трансформацию. Во-вторых, усиливается конкуренция, открываются другие заводы, реализуются новые проекты. Мы также проводим соответствующее изучение», — сказал он.

Шахрух Шарахметов ожидает положительные изменения для потребителей в этом направлении.

В апреле начал работу офис трансформации компании «Узавтосаноат» (учредитель UzAuto Motors и других компаний), сформированный совместно с Boston Consulting Group. Он должен помочь модернизировать производственные и бизнес-процессы и подготовить компанию к поэтапной приватизации.

Напомним, 30 октября 2020 года Антимонопольный комитет проиграл судебный процесс, посвященный попытке добиться снижения цен на автомобили, которые по расчётам АМК были в среднем завышены на 10%. Комитет подал апелляционную жалобу на решение суда, но снова не смог добиться успеха.

Позже первый заместитель председателя АМК Бобир Каримов назвал снижение таможенных пошлин на импорт автомобилей единственным способом остановить монополию UzAuto Motors. Комментируя апелляцию на решение суда, в комитете заявляли, что уверены в своих расчетах.

«Газета.uz» ранее сообщала, что компания UzAuto Motors получила таможенные льготы и преференции на 1,9 трлн сумов ($177,6 млн) за шесть месяцев 2021 года. Это льготы по таможенным пошлинам, акцизному налогу и НДС, предоставляемых актами президента и Кабмина. Несмотря на снижение производства, по итогам первого полугодия автопроизводитель увеличил чистую прибыль почти на 70% — до 902,6 млрд сумов.