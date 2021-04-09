Начал работу офис трансформации по реформированию компании «Узавтосаноат» и его структурных предприятий. Он создан согласно январскому поручению президента Узбекистана и сформирован совместно с компанией Boston Consulting Group (BCG), сообщила пресс-служба «Узавтосаноат».
«Совместная реализация программы трансформации отрасли позволит создать необходимые экономические условия реформирования автомобильного рынка и улучшить конкурентную среду в стране путем трансформации и поэтапной приватизации „Узавтосаноат“ и его структурных предприятий», — говорится в сообщении.
К участию в работе офиса трансформации привлечены иностранные и отечественные эксперты, имеющие многолетний опыт руководства в мировых автомобильных концернах, таких как Daimler, Fiat и Porsche. Они должны помочь построить «эффективную бизнес-модель, конкурентоспособную в условиях рыночных отношений».
«В процессе трансформации запланирован отказ от старой модели управления отраслью и модернизация производственных и бизнес-процессов, что напрямую отразится на качестве и объеме выпускаемой продукции», — отметили в «Узавтосаноат».
Результатами должны стать развитие новых направлений производства и повышение уровня локализации до 70%, что позволит снизить розничную стоимость продукции. На первом этапе программа подразумевает запуск местного производства таких моделей, как Chevrolet Tracker и Onix.
Первое заседание офиса трансформации прошло с участием представителей Министерства финансов, Министерства экономического развития и сокращения бедности, а также международных экспертов BCG.
Процессы трансформации будут осуществляться по семи направлениям, указанным в Стратегии развития «Узавтосаноат», разработанной совместно с BCG:
- Продажи и маркетинг;
- Сотрудничество с новыми производителями и приватизация;
- Работа с закупщиками и поставщиками;
- Улучшение производственных процессов;
- Координация оборотных средств;
- Улучшение финансовых показателей;
- Цифровизация и внедрение информационных технологий.
В рамках стратегии и программы трансформации обозначены следующие этапы:
- В 2021—2022 годах — трансформация «Узавтосаноат» и его структурных предприятий, а также оптимизация текущей операционной деятельности (корпоративное управление, производство, финансы, закупки, сбыт и послепродажное обслуживание) и подготовка к приватизации;
- В 2022—2025 годах — запуск производства совместно с партнерами новых популярных моделей автомобилей, а также двукратное сокращение времени, затрачиваемом на производство автомобилей, повышение уровня локализации до 70%, подготовка к выпуску электромобилей и поэтапная продажа долей «Узавтосаноат» в его предприятиях частному сектору.