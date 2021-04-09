Начал работу офис трансформации по реформированию компании «Узавтосаноат» и его структурных предприятий. Он создан согласно январскому поручению президента Узбекистана и сформирован совместно с компанией Boston Consulting Group (BCG), сообщила пресс-служба «Узавтосаноат».

«Совместная реализация программы трансформации отрасли позволит создать необходимые экономические условия реформирования автомобильного рынка и улучшить конкурентную среду в стране путем трансформации и поэтапной приватизации „Узавтосаноат“ и его структурных предприятий», — говорится в сообщении.

К участию в работе офиса трансформации привлечены иностранные и отечественные эксперты, имеющие многолетний опыт руководства в мировых автомобильных концернах, таких как Daimler, Fiat и Porsche. Они должны помочь построить «эффективную бизнес-модель, конкурентоспособную в условиях рыночных отношений».

«В процессе трансформации запланирован отказ от старой модели управления отраслью и модернизация производственных и бизнес-процессов, что напрямую отразится на качестве и объеме выпускаемой продукции», — отметили в «Узавтосаноат».

Результатами должны стать развитие новых направлений производства и повышение уровня локализации до 70%, что позволит снизить розничную стоимость продукции. На первом этапе программа подразумевает запуск местного производства таких моделей, как Chevrolet Tracker и Onix.

Первое заседание офиса трансформации прошло с участием представителей Министерства финансов, Министерства экономического развития и сокращения бедности, а также международных экспертов BCG.

Процессы трансформации будут осуществляться по семи направлениям, указанным в Стратегии развития «Узавтосаноат», разработанной совместно с BCG:

Продажи и маркетинг; Сотрудничество с новыми производителями и приватизация; Работа с закупщиками и поставщиками; Улучшение производственных процессов; Координация оборотных средств; Улучшение финансовых показателей; Цифровизация и внедрение информационных технологий.

В рамках стратегии и программы трансформации обозначены следующие этапы: