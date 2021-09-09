За первые семь месяцев 2021 года в Узбекистан импортировано 12,2 тысячи автомобилей на 258,3 млн долларов, сообщила пресс-служба Государственного комитета по статистике.

Это на 5983 единиц меньше, чем в 2020 году, когда было завезено автомобилей на 312,3 млн долларов (на 17,2% больше). При этом в 2019 году объём импорта легковых авто составил 205,7 млн долларов, что на 25% ниже, чем текущий показатель.

В январе-июле большая часть поставок машин в страну пришлась на Китай — 3751. Следом идут Республика Корея — 3187, Россия — 2589, Казахстан — 1330, Польша — 386, Литва — 312, Таиланд — 250, США — 238, Германия — 70, Япония — 56.

«Газета.uz» ранее сообщала, что автопроизводители Узбекистана — UzAuto Motors, «Джизакский автомобильный завод», ADM Jizzakh, Roodell и другие — получили льготы по таможенным пошлинам, НДС и акцизу на 2,57 трлн сумов ($240,9 млн) за шесть месяцев 2021 года.

Компании завозят некоторые модели автомобилей в готовом виде. Например, UzAuto Motors импортировал Chevrolet Tahoe и Traverse из США, Trailblazer — из Таиланда, Equinox и Tracker — из Китая.

«Джизакский автомобильный завод» также сообщал, что на первом этапе будет завозить автомобили Volkswagen и Škoda в готовом виде, а с 2022 года начнётся полный цикл производства в Узбекистане.

Автомобили Hyundai импортируются из Казахстана, а Kia — предположительно из Республики Корея.