Компания UzAuto Motors увеличила чистую прибыль почти на 70%, следует из финансового отчёта компании за первое полугодие 2021 года, размещённого на Едином портале корпоративной информации.

За шесть месяцев чистая выручка автопроизводителя составила 10,6 трлн сумов ($996,5 млн по курсу ЦБ на 11 августа), что на 2,1 трлн сумов меньше показателя за январь-июнь 2020 года. Себестоимость продукции снизилась на 2,2 трлн сумов — до 8,4 трлн сумов.

Прибыль от основной деятельности выросла на 393,6 млрд сумов — до 1,06 трлн сумов, а основные расходы снизились на 212,3 млрд — до 1,1 трлн сумов.

В результате уплаты налога на прибыль в 178,9 млрд сумов (в январе-июне 2020 года уплачивалось 145,1 млрд сумов) чистая прибыль UzAuto Motors достигла 902,6 млрд сумов ($84,6 млн), что на 370,4 млрд (69,6%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (532,1 млрд сумов).

Источник: Госкомстат.

Скорее всего, рост чистой прибыли связано с тем, что компания за шесть месяцев сократила производство практических всех бюджетных моделей автомобилей — Spark, Nexia, Gentra и Cobalt (кроме Damas и Labo) — с 143,4 тысяч до 108,7 тысяч (на 24%) и продавала больше автомобилей из премиум-сегмента Trailblazer, Tahoe, Malibu, чьи цены недавно выросли.

В марте заместитель председателя «Узавтосаноат» Азизбек Шукуров признавался, что доходы от продажи дорогих автомобилей — Equinox, Malibu и Tahoe — покрывают убытки от реализации удешевлённых моделей, таких как Spark и Nexia.

«Бизнес-модель в UzAuto Motors выстроена так, что на бюджетные автомобили по мере возможности устанавливается очень минимальный доход. Я раскрою конфиденциальную коммерческую тайну, но [от продаж] таких автомобилей, как Spark и Nexia, дохода вообще нет. Не только нет дохода, но есть даже убытки. Чтобы была возможность реализации массовых автомобилей по низкой стоимости, мы устанавливаем высокую маржу для дорогих автомобилей. За счёт дохода от дорогих моделей мы покрываем убытки от дешёвых автомобилей», — объяснял он.

Ранее Spot писал, что UzAuto Motors также изменила экспорт и начала продавать меньше автомобилей, но получать больше денег. За последние годы средняя цена экспортируемого автомобиля выросла в два раза — с 4845 до 9201 долларов.